Эпидситуация в регионах Казахстана: матрица на 10 мая

Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 10 мая, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
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В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.
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В "зеленой" зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в "желтой" зоне.
Ранее была озвучена суточная смертность
от коронавируса в Казахстане на 10 мая.