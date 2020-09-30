Тарифы снижаются

Как известно, смена глобальной парадигмы развития энергетики в сторону ВИЭ, обу­словленная международной климатической повесткой, направлена прежде всего на снижение негативного воздействия на окружающую среду парниковых газов и решение имеющихся в мире социальных и экономических проблем.

При этом Концепция перехода Казахстана к «зеленой» экономике была принята в стране задолго до проведения «ЭКСПО-2017». Международная специализированная выставка стала отправной точкой для осуществления многих инновационных проектов, в основу которых легли экологически чистые энергии.

Более того, спустя три года в масштабах планеты наблюдается существенное снижение тарифов на возобновляемые источники энергии. Не стал исключением и Казахстан, где наращивание мощностей ВИЭ привело к уменьшению их стоимости. По данным Минэнерго, для ветряных электрических станций цены сегодня снизились на 10,6%, малых ГЭС – на 14,5%, солнечной фотоэлектрической генерации – на 38%.

По словам главы департамента по устойчивому развитию ПРООН

в Казахстане и почетного члена совета директоров Ассоциации возобновляемой энергетики РК Армана Кашкинбекова, наша республика находится в тренде мирового спроса на возобновляемые энергоисточники.

– Себестоимость экологически чистой энергии неумолимо снижается, она уже сопоставима с той ценой, которую мы платим по коммунальным счетам, где преобладают энергоресурсы на каменном топливе, – говорит он. – Цена, зафиксированная по итогам прошлогодних аукционов, составила около 12 тенге за кВт⁄ч. Уверен, в ближайшую пятилетку в наших домах повсеместно будет использоваться электроэнергия, полученная посредством ВИЭ.

Темпы роста впечатляют

По сравнению с традиционными энергоносителями – нефтью, газом и углем – темпы роста и ввода в эксплуатацию мощностей возобновляемых источников энергии в новом столетии являются поистине впечатляющими. Начиная с 2000-го наращивание объемов происходило с изначально невысокого уровня. Между тем к 2018-му установленная мощность солнечной фотоэлектрической генерации на планете в совокупности достигла показателя 505 ГВт. При этом среднегодовые темпы прироста мощностей в период с 2006 по 2016 год составляли 49%.

Что касается ветряных турбин, то 2 года назад их установленная мощность была несколько больше (591 ГВт), а наращивание темпов за аналогичный период примерно вдвое ниже по сравнению с показателями солнечной энергетики (20%).

В целом, по данным Национального энергетического док­лада (НЭД-2019), общемировой объем производства солнечной фотоэлектрической генерации в 2018 году составил 584,6 ТВт⁄ч. В то время как ежегодные темпы его роста в 2007–2017 годах находились на уровне 28,9%. При этом производство ветряной энергии составило 1 270,0 ТВт⁄ч с ежегодным приростом в 12,6%.

«Прогнозируется, что совокупный объем новых мощностей возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию в общемировом масштабе в течение следующих шести лет (2019–2025 годы), приблизительно будет эквивалентен общему показателю существующих мощностей в 2018 году и составит 1 100 ГВт», – такой расклад дают авторы Национального энергетического доклада (2019 год).

Корректировку внесла КВИ

– Пандемия негативно повлия­ла на реализуемые в Казах­стане проекты, запуск которых был запланирован на первое полугодие 2020 года. В связи с карантином сроки перенесли на второе полугодие, – сообщила директор департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики РК Айнур Соспанова. – Временное ограничение и приостановка разрешений на въезд иностранных специалистов, в свою очередь, также повлияли на сроки строи­тельных работ. В то время как закрытие внешних границ привело к трудностям с поставками импортных комплектующих частей и оборудования.

По ее словам, на заседании Государственной комиссии по восстановлению экономичес­кого роста было принято соответствующее решение для энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ и имеющих действующие договоры покупки электроэнергии. Для них, в частности, предусмотрено прод­ление сроков предоставления копии уведомления о начале строительно-монтажных работ, а также приемки в эксплуатацию объектов по использованию возобновляемых источников энергии на срок, не превышающий один календарный год.

Что касается иностранных специалистов, то, как проинформировали в Минэнерго РК, в настоящее время совместно с уполномоченными государственными органами решается вопрос о выдаче последним необходимых разрешительных документов. Как заверили в ведомстве, в ближайшее время будут налажены и ранее запланированные поставки оборудования.

Пандемия коронавирусной инфекции скорректировала текущие планы по переходу на ВИЭ практически всех государств.

Отказ от ископаемого топлива и широкое освоение экологически чистых источников энергии всегда являлись главной целью Европейского «зеленого» соглашения. На эти цели и преж­де выделялись значительные средства…

Однако сегодня приоритеты Европейского союза несколько поменялись. На передний план выходят задачи по восстановлению экономического роста.

В связи с чем Совет ЕС сократил размер обещанной помощи переходящим на чистые технологии странам с 40 млрд до 17,5 млрд евро.

Аукционные торги

В своем нынешнем Послании Глава государства дал поручение Правительству подготовить пакет предложений по «зеленому» росту экономики.

По данным Минэнерго, в стране сегодня функционируют 105 объектов ВИЭ суммарной мощностью 1 507 МВт. Среди них станции, работающие с помощью энергии ветра, обеспечивают 390,9 МВт. Более чем в 2 раза по сравнению с ними (883,6 МВт) генерируют энергию солнечные установки. Малые ГЭС дают 224,6 МВт, биотермальные источники – 7,82 МВт.

С начала текущего года введено в строй 15 объектов ВИЭ мощностью 463,9 МВт. До конца 2020-го планируется ввести в эксплуатацию еще 13 объектов суммарной мощностью 262,53 МВт. В итоге общее количество ВИЭ составит не менее 118 объектов суммарной мощностью 1 769 МВт.

Что касается прогнозной выработки электрической энергии запланированными объектами ВИЭ, то она должна достичь 3,15 млрд кВт⁄ч, или 3% от общего объема производства электроэнергии в республике. Для сравнения: по итогам 2018 года доля возобновляемых источников энергии по данному показателю составляла 1,3%.

Между тем на будущий год, по информации Министерства энергетики, запланирована реализация 15 проектов суммарной установленной мощностью 200 МВт. Важным шагом на пути перехода республики к чистым источникам энергии стало внед­рение в 2018 году на законодательном уровне аукционного механизма реализации проектов по использованию ВИЭ. За прошедший период успешно проведены аукционные торги на суммарную мощность 1,25 ГВт.

– Принятый механизм, используемый во всем мире, позволил обеспечить прозрачный и для всех понятный отбор проектов ВИЭ, – подчеркнула Айнур Соспанова.

Как отметили в ведомстве, прошедшие торги продемонстрировали большой интерес как отечественных, так и международных отраслевых игроков. Участие в них приняли 158 компаний из 12 стран, в том числе из Китая, России, Турции, Германии, Франции, Италии, ОАЭ, Испании. Более того, предложение на выставленные 1 255 МВт превысило спрос в 3,2 раза.

По итогам аукционных торгов более 40 компаний подписали контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ сроком на 15 лет на суммарную мощность 1 070,82 МВт.

Рынок «зеленой» энергии

В Концепции перехода Казах­стана к «зеленой» экономике отражены индикаторы развития ВИЭ на долгосрочный период до 2030–2050 годов. В соответствии с ними 10% выработки чистой энергии планируется обеспечить к 2030 году, а к 2050-му – 50%.

В 2014 году Правительство впервые установило долгосрочные фиксированные тарифы на ветряную, солнечную энергии, гидроэнергию, биогазовые установки и ввело централизованный закуп электроэнергии с различных объектов ВИЭ. Примерно с этого времени у нас в стране началось активное развитие данного сектора.

– Совместно с программой развития ООН мы разработали ветряной и солнечный атласы, на которых можно проследить региональное расположение «мес­торождений» ветра и солн­ца, – рассказывает Айнур Соспанова. – В Интернете они находятся в открытом доступе, благодаря чему многие иностранные инвесторы пришли именно в Казахстан.

Второй немаловажный момент, по мнению директора департамента Минэнерго, связан с доступностью сетевого хозяйства.

– У нас много территорий, а вот сети не везде имеют возможность интегрировать такие непостоянные источники энергии, как возобновляемые, – считает Айнур Соспанова. – Скажем, если солнце светит или ветер дует, то энергия вырабатывается, в противном случае станция не генерирует электричество. Сеть должна будет сбалансировать отсутствие необходимого ресурса, то есть интеграция возобновляемой энергетики является как раз тем вопросом, который необходимо будет решать инвесторам.

По ее словам, транспортировать электроэнергию на огромные расстояния нет смысла, иначе не будет экономического эффекта. В связи с чем ВИЭ на текущий момент в большинстве своем размещаются и запланированы на юге страны в местах, где развиваются новые производства.

Таким образом, за последние десятилетия в стране сформировался рынок «зеленой» энергии, подкрепленный на законодательном уровне мерами поддерж­ки в виде гарантированного закупа электроэнергии.

– Тарифы ежегодно индексируются с учетом инфляции и изменения курса доллара, а энергопроизводители освобож­даются от оплаты услуг энергопередающих организаций на передачу электрической энергии. В рамках Предпринимательского кодекса также предоставляются инвестиционные преференции, – рассказали в Минэнерго.

По словам Бакытжана Кажиева, председателя правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC», на базе которого создан расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ, взаимодействие с рынком возобновляемой энергии сегодня предполагает повышение целевых индикаторов.

– С момента запуска механизма поддержки ВИЭ объемы покупки электроэнергии вырос­ли с 8 миллионов кВт⁄ч в 2017-м

до 1,7 миллиарда кВт⁄ч – в 2019 году. Согласно прогнозам, к 2025 году данный показатель достигнет 7,2 миллиарда кВт⁄ч, – проинформировал он.

Поддержка зарубежных партнеров

Как отмечают в Минэнерго, в настоящее время ведомство успешно сотрудничает с международными правительственными и неправительственными организациями по изучению опыта использования ВИЭ за рубежом, улучшению инвестиционного климата и совершенствованию отечественной правовой базы и межгосударственных нормативов в сфере ВИЭ. Многие проекты сегодня финансируются зарубежными компаниями и меж­дународными организациями.

– В рамках меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области энергетики, заключенного между Казахстаном и ЕС, изучается положительный опыт использования и развития возобновляемой энергетики, особенно в плане нормативно-правового регулирования, – сообщила Айнур Соспанова.

Сотрудничество с Казахстанско-немецким университетом (КНУ), к примеру, вылилось в создание образовательных программ в сфере ВИЭ для сотрудников государственных органов, квазигосударственного сектора и других категорий работников. Запланированы экскурсии студентов на предприятия, где реализуются «зеленые» проекты, включая объекты ВИЭ. Совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в настоящее время ведется работа по совершенствованию законодательной базы и аукционных торгов, включая в том числе новые проектные.

«Министерством совместно с ЕБРР подписан ряд соглашений и меморандумов стоимостью около 388 млн долларов на суммарную мощность 572 МВт в рамках 11 проектов. Общая стоимость всех совместных с различными институтами и банками проектов составляет 767 млн долларов», – поделились информацией в департаменте возобновляемой энергетики.

Одним из таких международных институтов, к примеру, является ЮСАИД. По данным Минэнерго, совместными усилиями разработана инструкция для инвесторов, проводится обстоятельный анализ рынка ВИЭ. С этой целью осуществляется интегрирование региональной сети возобновляемых источников энергии в рамках Программы «5+1».

В свою очередь Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) также принимает участие в разработке новой Концепции «зеленой» экономики совместно с Минис­терством экологии, геологии и природных ресурсов. Еще одно авторитетное международное агентство по возобновляемой энергии – IRENA, как сообщили в Минэнерго, является базовой платформой для развития сферы ВИЭ на территории нашего государства.

Не остался в стороне Азиатский банк развития (АБР), сотрудничество с которым в рамках заключенных меморандумов вылилось в поддержку двух «зеленых» проектов общей стоимостью 40 млн долларов. Трехстороннее соглашение в конце прошлого года подписано с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) по поддержке крупного проекта на сумму 46 млн долларов.

Объединить усилия

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей книге «Свет и Тень» назвал устойчивое развитие непременным фактором успеха любой страны, – говорит Арман Кашкинбеков. – В своем нынешнем Послании Глава государства в очередной раз сделал акцент на необходимости «зеленого» роста экономики. В свою очередь развитие ВИЭ создает условия для глубокой декарбонизации, сохранения биоразнообразия на планете, создания новых точек «зеленого» роста.

Вместе с тем, на взгляд руководителя по устойчивому развитию ПРООН, осуществление намеченных планов сегодня нуждается в более согласованных действиях. В настоящее время наблюдается разбросанность при реализации намеченных задач по разным ведомствам. К примеру, вопросы «зеленой» экономики находятся в ведении Минэкологии, «зеленой» энергетикой занимается Минэнерго, ЦУРы относятся к Министерству национальной экономики, а энергоэффективность контролирует Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Между тем, по словам Армана Кашкинбекова, в системе ООН все эти направления давно объединены, что только усиливает мультипликативный эффект от достижения поставленных целей.