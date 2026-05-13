Эрдоган прибыл с госвизитом в Казахстан

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств. Тема саммита – «Искусственный интеллект и цифровое развитие».