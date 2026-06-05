️Президент: Роль административной юстиции продолжает укрепляться

Судебная практика по административным делам стала своеобразной «лакмусовой бумажкой» в работе государственного аппарата, она отражает растущий уровень доверия к правосудию, считает Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

«Следует признать: раньше гражданам было гораздо сложнее оспаривать действия государственных органов и защищать свои права. С внедрением административной юстиции ситуация изменилась кардинальным образом. Самое главное – все спорные вопросы теперь стали решаться справедливо в пользу честных граждан. А суды начали уделять особое внимание процессу сбора доказательств. Это означает, что государственные органы обязаны по закону доказывать правомерность своих решений и действий», - сказал он на международном форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права».

Согласно статистике, в последние годы более половины судебных решений было вынесено в интересах граждан и бизнеса. Безусловно, это является конкретным результатом работы административной юстиции. Таким образом, наше общество начинает избавляться от застарелого стереотипа о том, что «судьи всегда принимают сторону представителей власти», продолжил он.

«Надо признать, что не все граждане довольны решениями судов, утверждают, что они не оправдывают их ожиданий. Но так было и в прошлом, и происходит в настоящее время. В подавляющем количестве таких публичных обращений присутствует обида, другими словами, субъективное мнение. Но, как бы то ни было, такие мнения следует проверять и принимать справедливые решения. Поэтому закрепление административной юстиции в новой Конституции как самостоятельной формы судопроизводства имеет принципиально важное значение», - говорит Глава государства.

В повестке дня – переход от реактивной модели судебного обжалования к стратегическому управлению судебными рисками. Правительством уже разработаны соответствующие правила. Теперь предстоит обеспечить единообразие административных актов и процедур на центральном и местном уровнях.

Президент обратил внимание на то, что одни и те же вопросы, по которым ранее поступали жалобы и обращения, не должны быть предметом повторных судебных споров. Нужно обеспечить последовательность и стабильность административной практики.

Большая работа проводится по переносу споров публично-правового характера в плоскость административной юстиции. В прошлом году это коснулось дел по оспариванию законности подзаконных нормативных правовых актов, по которым ранее принимались решения согласно правилам гражданского процесса.