Токаев: Развитие страны невозможно без доверия между гражданами и властью

Президент

Глава государства выступил на международном форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что укрепление целостности государства и общества является одним из основных приоритетов в  деятельности государства.

«Безусловно, поступательное развитие страны невозможно без взаимного согласия и доверия между гражданами и властью. Но очевидно, что такое согласие не возникает само по себе. Общественное согласие – это результат многогранных неустанных усилий. Как Президент я уделяю этому вопросу первостепенное внимание. Мы претворяем в жизнь концепцию «Слышащего государства». В основу масштабных преобразований заложены принципы открытого диалога, учета запросов общества и оперативного реагирования на обращения граждан. Представители всех уровней власти, включая министров, акимов и депутатов, должны принимать самое активное участие в этой важной работе. Это конституционная обязанность государственных служащих», - сказал он.

В последние годы в стране осуществляются фундаментальные правовые и социальные реформы. Как прогрессивная нация мы обязаны укоренить принцип «Закон и Порядок» в качестве неотъемлемой черты нашей национальной идентичности. Президент подчеркнул, что необходимо простым языком разъяснять гражданам, особенно молодежи, необходимость уважения к Закону и законопослушания. Соблюдение законности и порядка являются непременным условием для обеспечения высокого качества жизни граждан. Этот основополагающий принцип четко отражен в Новой Конституции, принятой на общенациональном референдуме.  

«Основной закон Казахстана – это незыблемый фундамент Справедливого общества, в котором обеспечены равные возможности для всех граждан. Высшей ценностью, закрепленной в нашей Конституции, являются человек и его неотъемлемое право на жизнь. Конституция устанавливает такие основополагающие принципы деятельности государства, как соблюдение прав и свобод граждан, обеспечение верховенства закона и повышение благосостояния народа. В конечном счете, любая реформа на пути к становлению новой государственности осуществляется, прежде всего, по воле народа и при его непосредственной поддержке. Конечно, такие изменения происходят не одномоментно», - говорит Глава государства.

По его словам, между обществом и государством был сформирован принципиально новый формат диалога.

 «Как вы знаете, в 2019 году я заявил о необходимости принятия новой модели административной юстиции. Это был очень важный шаг, предпринятый с целью защиты наших граждан и предпринимателей от незаконных действий со стороны властей. В 2021 году вступил в силу Административно-процессуальный кодекс. Новый импульс взаимодействию государства и общества придал запуск онлайн-платформы «е-Өтініш», которая стала инструментом для максимально прозрачного и эффективного рассмотрения обращений граждан и принятия оперативных решений. Эта система также предоставила широкие возможности для сокращения бюрократической волокиты и учета общественного мнения. Таким образом, между обществом и государством был сформирован принципиально новый формат диалога. Тот факт, что за последние 5 лет в государственные органы поступило около 16 миллионов обращений, служит убедительном доказательством этого», -  добавил он.  

#президент #Акорда #государство #концепции

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