Токаев: Развитие страны невозможно без доверия между гражданами и властью

Глава государства выступил на международном форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что укрепление целостности государства и общества является одним из основных приоритетов в деятельности государства.

«Безусловно, поступательное развитие страны невозможно без взаимного согласия и доверия между гражданами и властью. Но очевидно, что такое согласие не возникает само по себе. Общественное согласие – это результат многогранных неустанных усилий. Как Президент я уделяю этому вопросу первостепенное внимание. Мы претворяем в жизнь концепцию «Слышащего государства». В основу масштабных преобразований заложены принципы открытого диалога, учета запросов общества и оперативного реагирования на обращения граждан. Представители всех уровней власти, включая министров, акимов и депутатов, должны принимать самое активное участие в этой важной работе. Это конституционная обязанность государственных служащих», - сказал он.

В последние годы в стране осуществляются фундаментальные правовые и социальные реформы. Как прогрессивная нация мы обязаны укоренить принцип «Закон и Порядок» в качестве неотъемлемой черты нашей национальной идентичности. Президент подчеркнул, что необходимо простым языком разъяснять гражданам, особенно молодежи, необходимость уважения к Закону и законопослушания. Соблюдение законности и порядка являются непременным условием для обеспечения высокого качества жизни граждан. Этот основополагающий принцип четко отражен в Новой Конституции, принятой на общенациональном референдуме.

«Основной закон Казахстана – это незыблемый фундамент Справедливого общества, в котором обеспечены равные возможности для всех граждан. Высшей ценностью, закрепленной в нашей Конституции, являются человек и его неотъемлемое право на жизнь. Конституция устанавливает такие основополагающие принципы деятельности государства, как соблюдение прав и свобод граждан, обеспечение верховенства закона и повышение благосостояния народа. В конечном счете, любая реформа на пути к становлению новой государственности осуществляется, прежде всего, по воле народа и при его непосредственной поддержке. Конечно, такие изменения происходят не одномоментно», - говорит Глава государства.

По его словам, между обществом и государством был сформирован принципиально новый формат диалога.