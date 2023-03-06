Еркебулан Дауылбаев освобожден от должности вице-министра

Эту должность он занимал с февраля прошлого года.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Постановлением Правительства РК Дауылбаев Еркебулан Абилханович освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Еркебулан Дауылбаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Российскую таможенную академию.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности инспектора, заместителя руководителя Департамента таможенного контроля по ЮКО Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.

В разные годы занимал руководящие должности в акимате Южно-Казахстанской области.

2017-2018 гг. — заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

2018-2020 гг. — заместитель акима Жамбылской области.

2020-2021 гг. — заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.

2021-2022 гг. — государственный инспектор Отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.