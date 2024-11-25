Ерлан Карин выступил с лекцией в Китае

Казахстанская делегация во главе с государственным советником Ерланом Кариным приняла участие в мероприятиях и встречах в Китайской Народной Республике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Казахстанская делегация из представителей аналитических центров и медиаструктур во главе с государственным советником приняла участие в ряде мероприятий в Пекине.

Ерлан Карин встретился с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином и заведующим отделом пропаганды ЦК КПК Ли Шулэем.

В ходе встреч собеседники ознакомили друг друга с основными направлениями работы в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обсудили проводимые реформы, а также запланировали проведение совместных мероприятий, приуроченных ко второму саммиту «Центральная Азия – Китай» в Казахстане.

Ерлан Карин также встретился с президентом Китайской академии общественных наук Гао Сяном и выступил с приветственным словом на первом Форуме аналитических центров Казахстана и Китая.

В рамках форума подписан меморандум о взаимопонимании между КИСИ и КАОН, а также проведена рабочая сессия, посвященная дальнейшему развитию сотрудничества между аналитическими центрами двух стран.

Кроме того, делегация из числа руководителей казахстанских государственных телекомпаний ознакомилась с деятельностью крупнейшей медиакорпорации КНР China Media Group. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в медиасфере и реализации совместных проектов.

Наряду с этим государственный советник провел лекцию для профессорско-преподавательского состава и студентов Китайского народного университета. Лекция была посвящена реформам, реализуемым под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.

По итогам встреч государственный советник поблагодарил китайских коллег за организацию мероприятий, отметив, что благодаря лидерам наших стран отношения между Казахстаном и Китаем поднялись на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства.