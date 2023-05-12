Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции ВКО

По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность главного полицейского Восточно-Казахстанской области назначен генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: ДП Костанайской области

Активу Восточно-Казахстанской области и личному составу департамента полиции нового начальника представил заместитель министра внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов.

На этот пост его перевели с должности начальника Департамента полиции Костанайской области.

Также сегодня был назначен новый глава Департамента полиции Карагандинской области.