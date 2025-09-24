Ермек Кошербаев посетил социальные объекты Шымкента

В рамках рабочей поездки в Шымкент заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев ознакомился с деятельностью ряда социальных учреждений города, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Вице-премьер посетил Центр оказания специальных социальных услуг №2, рассчитанный на 240 мест. Учреждение оказывает стационарные услуги лицам с психоневрологическими нарушениями старше 18 лет. В настоящее время здание требует капитального ремонта и модернизации инженерных сетей для обеспечения безопасных и комфортных условий работы и пребывания посетителей. Этот вопрос будет рассмотрен в рабочем порядке с привлечением профильных государственных органов и экспертов.

Особое внимание Ермек Кошербаев уделил Центру активного долголетия, который пользуется большой популярностью у жителей старшего возраста. Здесь пенсионеры получают широкий спектр услуг: медицинские и психологические консультации, занятия спортом и творческими направлениями, обучение компьютерной грамотности и иностранным языкам. Сегодня услугами центра пользуются 130 человек.

Во время посещения вице-премьер пообщался с представителями старшего поколения, выслушал их предложения и впечатления. Жительница Шымкента Айнагуль Мырзаева поделилась своим опытом:

«Раньше я много времени проводила дома одна. Здесь у меня появилась компания, новые друзья, новые занятия. Настроение улучшилось, жизнь снова обрела радость и смысл. Мы танцуем, общаемся, за нашим здоровьем внимательно следят», — рассказала она.

В этот день в Центре звучала музыка, его посетители исполнили вальс, демонстрируя, что энергия и радость жизни не зависят от возраста.

«Очень важно не только поддерживать здоровье пожилых людей, но и помогать им чувствовать себя частью общества, раскрывать таланты и интересы. Здесь, в Шымкенте, мы видим пример того, как можно сочетать медицинскую помощь, культурное развитие и теплую атмосферу общения. Такие центры – это настоящие точки опоры для старшего поколения. Мы будем работать над тем, чтобы подобные учреждения появлялись во всех регионах страны, чтобы ни один пожилой человек не оставался без внимания и заботы», — подчеркнул Ермек Кошербаев.

В Шымкенте проживает более 99 тыс. пенсионеров, среди них 1 482 труженика тыла и 1 ветеран Великой Отечественной войны. Забота о них – это не только дело общества, но и важное направление работы государства. Правительство последовательно поддерживает развитие таких учреждений, ведь именно они помогают людям старшего поколения чувствовать внимание, уважение и уверенность в завтрашнем дне.

