Ермек Кошербаев стал акимом Восточно-Казахстанской области

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Занимавший этот пост Даниал Ахметов был сегодня освобожден от этой должности.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом назначении Ермека Кошербаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Занимавший этот пост Даниал Ахметов был сегодня освобожден от этой должности.

Кошербаев Ермек Беделбаевич родился в 1965 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им.С.М. Кирова, Дипломатическую академию МИД СССР.

В 1988 году работал старшим инспектором Министерства иностранных дел Казахской ССР.

В 1989–1994 годах трудился на различных должностях в указанном министерстве.

В 1994–1996 годах являлся консультантом Международного отдела Аппарата президента РК, руководителем Протокольной службы президента.

В 1996–1997 годах занимал должности первого секретаря Посольства РК в Швейцарской Конфедерации, начальника отдела Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел.

В 1997–1999 годах являлся помощником премьер-министра РК.

В 2000-2010 годах работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

В 2010–2014 годах являлся заместителем, первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

В 2014–2018 годах работал в должности заместителя Министра сельского хозяйства, ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства.

В 2018-2020 годах занимал должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел, заместителя министра иностранных дел.

С января 2020 года был чрезвычайным и полномочным послом РК в Российской Федерации.

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", орденом "Құрмет".

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

 

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