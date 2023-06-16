Даниал Ахметов освобожден от должности акима ВКО

На эту должность он был назначен в 2014 году, с продлением его полномочий в 2019 году и в июне 2022 года.
Указом главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
На эту должность он был назначен в 2014 году, с продлением его полномочий в 2019 году и в июне 2022 года.
7 декабря 2022 года Даниал Ахметов был переназначен акимом ВКО.
Ахметов Даниал Кенжетаевич родился 15 июня 1954 года. В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-строитель. Доктор экономических наук.
1976-1981 годы - мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой»;
1981-1983 годы - инструктор Экибастузского горкома КПСС;
1983-1987 годы - заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината «Экибастузшахстрой»;
1987-1991 годы - заместитель председателя Экибастузского горисполкома;
1991-1992 годы - управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой»;
1992-1993 годы - глава Экибастузской городской администрации;
1993-1997 годы - глава администрации, аким Павлодарской области;
1997-1999 годы - аким Северо-Казахстанской области;
1999-2000 годы - заместитель премьер-министра Республики Казахстан;
2000-2001 годы - первый заместитель премьер-министра РК;
2001-2003 годы - аким Павлодарской области;
2003-2007 годы - премьер-министр РК;
2007-2009 годы - министр обороны РК;
С 2010 года - глава компании в сфере экологической энергетики;
2012-2014 годы - министр по энергетике и инфраструктуре - член Коллегии Евразийской экономической комиссии.
С ноября 2014 года - аким Восточно-Казахстанской области.
17 июня 2019 года переназначен акимом Восточно-Казахстанской области.
С 16 марта 2018 года - президент Федерации легкой атлетики РК.