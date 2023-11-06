Ержан Еркинбаев назначен вице-министром туризма и спорта

Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С 2021 года он был вице-министром культуры и спорта РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Еркинбаев Ержан Маликович назначен на должность вице-министра туризма и спорта. Об этом сообщила пресс-служба главы Кабмина, передает Kazpravda.kz.

Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности юриста в частной компании.

В разное время работал юристом, исполнительным директором, генеральным директором ряда коммерческих структур.

Занимал должности генерального директора горнолыжного курорта «Шымбулак», спорткомплекса «Медеу», был депутатом маслихата г. Алматы VI созыва.

С 2016-2018 гг. — директор Алматинского государственного зоологического парка.

В 2019-2021 гг. — и.о председателя правления, председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

С 2021 г. по настоящее время — вице-министр культуры и спорта РК.

#назначение #Спорт #туризм #вице-министр #Ержан Еркинбаев

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