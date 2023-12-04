Ержан Сейткулов назначен заведующим отделом Администрации президента РК
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Ержан Сейткулов назначен заведующим отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
Распоряжением главы государства Сейткулов Ержан Нураханович назначен заведующим отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента Республики Казахстан.
Другим распоряжением главы государства Тилеубеков Гани Утенович освобожден от должности заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента Республики Казахстан.