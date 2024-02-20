Ержан Жакенов назначен гендиректором «Казавиаспаса»

Кадровые назначения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

До этой должности он работал авиационным инспектором Департамента авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана»

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ержан Жакенов назначен на должность генерального директора авиакомпании АО «Казавиаспас», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Он родился 17 января 1978 года в Карагандинской области. Образование высшее, окончил КарГТУ по специальности инженер-механик, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюз - юрист, Академия гражданской авиации «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта».

Трудовую деятельность начал с эксперта управления безопасности полетов, управления по поддержанию летной годности, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления авиационной безопасности Комитета гражданской авиации.

Более 11 лет работал в службе авиационной безопасности в аэропортах гг. Астана и Алматы, в том числе на руководящих должностях более 5 лет.

С сентября 2019 года по июль 2023 года являлся руководителем управления авиационной безопасности Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.

С июля 2023 года по февраль 2024 года работал авиационным инспектором Департамента авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана».

В бытность авиационным инспектором участвовал в сертификационных обследованиях эксплуатантов воздушных судов, осуществлял контрольные и надзорные функции на предмет соответствия требованиям авиационной безопасности и безопасности полетов.

 

#назначение #Казавиаспас #гендиректор #Ержан Жакенов

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