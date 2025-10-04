Государственный академический театр имени Максима Горького с размахом открыл свой 125-й театральный сезон. После летнего отпуска артисты выступили с комедийным спектаклем «Господин Журден – пустота в бархате», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

С первых минут гости погрузились в атмосферу настоящего праздника. Просторное фойе наполнилось предвкушением чуда, а приветствующие зрителей капельдинеры в масках и с колокольчиками добавили мероприятию особый шарм. Их нежный перезвон, словно приглашение в загадочный мир искусства, напомнил о давних театральных традициях.

Красочные афиши, музыка, изысканные костюмы и букеты цветов – всё это создавало неповторимую атмосферу торжества.

Однако настоящим украшением вечера стала поэзия, одного из ярких творцов Серебряного века Сергея Есенина. В честь 130-летнего юбилея великого русского классика прозвучали его проникновенные произведения в исполнении артистов. Это было настоящее погружение в мир образов, трогающих сердца уже не одного поколения, наполненное глубоким смыслом и искренними эмоциями.

Особой изюминкой вечера стало вручение подарков зрителям от артистов театра. Каждый презент был наполнен теплотой и благодарностью актёров к публике. Среди них особое место занял годовой абонемент на посещение спектаклей.

Как известно, с момента основания в 1899 году храм искусства остается неотъемлемой частью культурной летописи Казахстана, храня богатую историю и традиции.

Директор Государственного академического русского театра драмы имени Горького Айболат Жаудыр, в кулуарах рассказал о творческих планах коллектива на ближайшие полгода. В данное время готовится премьера спектакля «Ну как он тебе?», приуроченная к юбилею актрисы Зинаиды Филипповны Абаназиди. Параллельно идет кропотливая работа над новой постановкой «Сотворившая чудо» под руководством приглашенного из России режиссера Гульназ Балпсеитовой.

Также среди запланированных мероприятий – выход в свет книги, посвященной истории театра, которая будет издана сразу на трех языках. Кроме того, планируется проведение масштабной международной научно-практической конференции, которая соберет специалистов из стран СНГ.

Также Айболат Жаудыр подчеркнул важность недавних гастролей в Узбекистане, которые состоялись при поддержке акимата Астаны, а также местных государственных органов и учреждений культуры. Столичные артисты с успехом выступили на сценах Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана и Самаркандского областного русского драматического театра имени А.П.Чехова. Иностранным зрителям были представлены такие популярные постановки, как «Евгений Онегин», «Господин Журден – пустота в бархате» и сказка «Щелкунчик».

По его словам, эта поездка не только вдохновили артистов на новые творческие проекты, но и способствовали укреплению культурных связей.

Второй советник-посланник Посольства Российской Федерации Юрий Мельник в своей приветственной речи передал особую атмосферу, царящую перед началом представления. Он отметил, что после периода межсезонья все по-настоящему соскучились по магии театра и тем ярким эмоциям, которые каждый раз дарит гостеприимный зал.

Руководитель Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова присоединилась к поздравлениям, зачитав приветствие от министра культуры России Ольги Любимовой.

Актриса Светлана Фортуна за кулисами поделилась своими впечатлениями от недавних гастролей.

«Пожалуй, за 125 лет существования труппы это был самый неожиданный и трогательный подарок: впервые театр выехал в Узбекистан. Зритель встречал нас с живым интересом, вниманием к слову, движению на сцене. Чувствовался особый энергообмен: словно между сценой и залом протянулась тонкая нить, наполненная восточной теплотой и щедростью души. Нас принимали как дорогих гостей: с пловом, музыкой, танцами, национальными инструментами. Восточное гостеприимство оказалось не легендой, а реальностью – и в театре, и на вокзале, и просто на улицах. Они встречали улыбками, открытостью, каким-то удивительным умением радоваться простым вещам. Для всей труппы – стало продолжением лета: солнечные дни в сказочных городах Востока, где у камня своя история, а у человека собственная доброта», – говорит собеседница.

Молодой режиссер, актер Олег Федоренко считает, что новый сезон будет насыщен большим количеством разножанровых спектаклей.

«Мы уверены, что сможем порадовать зрителей разнообразием репертуара – от комедий и детских спектаклей до трагедий и драм. Надеемся, что каждый найдет что-то по душе и останется доволен. Сегодня особо хочется отметить выступление к 130-летию Сергея Есенина. Великий русский поэт вкладывал всю страсть и душу в свои стихотворения, и наши артисты прекрасно передали этот дух, в таких произведениях как «Чёрный человек» или «Хулиган». Это представление по-настоящему интересно, а сопровождение струнного ансамбля придает действию торжественный и камерный характер», – пояснил он.

Когда последние аккорды стихли под аплодисменты, зрительный зал замер в ожидании. Спектакль «Господин Журден – пустота в бархате» по пьесе Мольера уже в самом названии заключал обещание чего-то большего, чем просто блеск и роскошь.

Комедия намекала на глубокий подтекст, заставляющий задуматься об иллюзорности человеческих стремлений. Эта динамичная и пронизанная иронией и сатирой постановка открыла очередную главу в театральной истории.