Есенин, Мольер и подарки от артистов: как встретили новый сезон в старейшем театре Астаны

Афиша
28
Дана Аменова
специальный корреспондент

Государственный академический театр имени Максима Горького с размахом открыл свой 125-й театральный сезон. После летнего отпуска артисты выступили с комедийным спектаклем «Господин Журден – пустота в бархате», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба театра

С первых минут гости погрузились в атмосферу настоящего праздника. Просторное фойе наполнилось предвкушением чуда, а приветствующие зрителей капельдинеры в масках и с колокольчиками добавили мероприятию особый шарм. Их нежный перезвон, словно приглашение в загадочный мир искусства, напомнил о давних театральных традициях. 

Красочные афиши, музыка, изысканные костюмы и букеты цветов – всё это создавало неповторимую атмосферу торжества.

Однако настоящим украшением вечера стала поэзия, одного из ярких творцов Серебряного века Сергея Есенина. В честь 130-летнего юбилея великого русского классика прозвучали его проникновенные произведения в исполнении артистов. Это было настоящее погружение в мир образов, трогающих сердца уже не одного поколения, наполненное глубоким смыслом и искренними эмоциями.

Особой изюминкой вечера стало вручение подарков зрителям от артистов театра. Каждый презент был наполнен теплотой и благодарностью актёров к публике. Среди них особое место занял годовой абонемент на посещение спектаклей. 

Как известно, с момента основания в 1899 году храм искусства остается неотъемлемой частью культурной летописи Казахстана, храня богатую историю и традиции. 

Директор Государственного академического русского театра драмы имени Горького Айболат Жаудыр, в кулуарах рассказал о творческих планах коллектива на ближайшие полгода. В данное время готовится премьера спектакля «Ну как он тебе?», приуроченная к юбилею актрисы Зинаиды Филипповны Абаназиди. Параллельно идет кропотливая работа над новой постановкой «Сотворившая чудо» под руководством  приглашенного из России режиссера Гульназ Балпсеитовой.

Также среди запланированных мероприятий – выход в свет книги, посвященной истории театра, которая будет издана сразу на трех языках. Кроме того, планируется проведение масштабной международной научно-практической конференции, которая соберет специалистов из стран СНГ.

Также Айболат Жаудыр подчеркнул важность недавних гастролей в Узбекистане, которые состоялись при поддержке акимата Астаны, а также местных государственных органов и учреждений культуры. Столичные артисты с успехом выступили на сценах Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана и Самаркандского областного русского драматического театра имени А.П.Чехова. Иностранным зрителям были представлены такие популярные постановки, как «Евгений Онегин», «Господин Журден – пустота в бархате» и сказка «Щелкунчик».
По его словам, эта поездка не только вдохновили артистов на новые творческие проекты, но и способствовали укреплению культурных связей.

Второй советник-посланник Посольства Российской Федерации Юрий Мельник в своей приветственной речи передал особую атмосферу, царящую перед началом представления. Он отметил, что после периода межсезонья все по-настоящему соскучились по магии театра и тем ярким эмоциям, которые каждый раз дарит гостеприимный зал.

Руководитель Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова присоединилась к поздравлениям, зачитав приветствие от министра культуры России Ольги Любимовой.

Актриса Светлана Фортуна за кулисами поделилась своими впечатлениями от недавних гастролей.

«Пожалуй, за 125 лет существования труппы это был самый неожиданный и трогательный подарок: впервые театр выехал в Узбекистан. Зритель встречал нас с живым интересом, вниманием к слову, движению на сцене. Чувствовался особый энергообмен: словно между сценой и залом протянулась тонкая нить, наполненная восточной теплотой и щедростью души. Нас принимали как дорогих гостей: с пловом, музыкой, танцами, национальными инструментами. Восточное гостеприимство оказалось не легендой, а реальностью – и в театре, и на вокзале, и просто на улицах. Они встречали улыбками, открытостью, каким-то удивительным умением радоваться простым вещам. Для всей труппы  – стало продолжением лета: солнечные дни в сказочных городах Востока, где у камня своя история, а у человека собственная доброта», – говорит собеседница.

Молодой режиссер, актер Олег Федоренко считает, что новый сезон будет насыщен большим количеством разножанровых спектаклей.

«Мы уверены, что сможем порадовать зрителей разнообразием репертуара – от комедий и детских спектаклей до трагедий и драм. Надеемся, что каждый найдет что-то по душе и останется доволен. Сегодня особо хочется отметить выступление к 130-летию Сергея Есенина. Великий  русский поэт вкладывал всю страсть и душу в свои стихотворения, и наши артисты прекрасно передали этот дух, в таких произведениях как «Чёрный человек» или «Хулиган». Это представление по-настоящему интересно, а сопровождение струнного ансамбля придает действию торжественный и камерный характер», – пояснил он. 

Когда последние аккорды стихли под аплодисменты, зрительный зал замер в ожидании. Спектакль «Господин Журден – пустота в бархате» по пьесе Мольера уже в самом названии заключал обещание чего-то большего, чем просто блеск и роскошь.

Комедия намекала на глубокий подтекст, заставляющий задуматься об иллюзорности человеческих стремлений. Эта динамичная и пронизанная иронией и сатирой постановка открыла очередную главу в театральной истории. 

#открытие #театр #сезон #ГАРТД имени М. Горького #Мольер

Популярное

Все
Изучая страницы древних книг
В Конаеве открыли селфи-зону
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Созидая цифровое будущее страны
Бабушка? Нет, чемпионка!
Завтра – День учителя
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
Формула счастья Сергея Арапова
Пусть ученик поверит в себя!
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Цифровой кодекс Казахстана – шаг в будущее
Физика интересней с комиксами
Сфера особого значения
В центре внимания – Строительный кодекс
Годы труда, надежды и побед
Строительство аэропорта в Зайсанском районе ВКО подошло к финальной стадии
Премьера "Риголетто" в постановке звездной команды собрала аншлаг в "Астана Опера"
Думан Оспанов назначен заместителем акима области Абай
Айналайын, Мбаппе!
Трамп дает ХАМАС "последний шанс" на сделку по Газе
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Продукты стали дешевле
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
День труда
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
Ключевой костяк энергетики
Глава государства поставил перед новым зампремьера новые задачи
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Сменился министр просвещения Казахстана
Президент поздравил казахстанцев с Днем труда
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»

Читайте также

«Шакарим»: премьеру музыкальной драмы о наследии гения пред…
К юбилею классика: столичных меломанов приглашают на концер…
Артисты театра «Астана Балет» выступили с гастролями в Кост…
«Бетховенские вечера»: Алан Бурибаев выступил с новым автор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]