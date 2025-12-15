Министерством транспорта ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов.

Так, с 15 декабря текущего года казахстанская авиакомпания «SCAT» запускает новый маршрут в Таиланд по направлению Шымкент – Бангкок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и четвергам) на воздушных судах типа «Boeing 737 MAX 8» и «Boeing 737–800».

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и делового сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось о новом рейсе из Шымкента в Тбилиси.