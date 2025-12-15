По итогам исследования зафиксирован рост показателя на четыре процента

Фото: МКИ

Общественный фонд Human Rights Lawyers в 2025–2026 годах реализует проект «Защита прав и законных интересов граждан и организаций». Работа осуществляется при поддержке МКИ РК и Центра поддержки гражданских инициатив, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В рамках проекта ведётся работа по повышению правовой грамотности населения и расширению доступа к бесплатной юридической помощи. Так, в пяти регионах Казахстана — Алматы, Алматинской и Жамбылской областях, а также областях Жетісу и Абай — проведён опрос населения для оценки уровня правовой грамотности. По итогам исследования зафиксирован рост показателя на четыре процента.

Параллельно организована выездная консультационная работа. Более 1 000 граждан получили персональную поддержку, а специалисты проекта оказали свыше 2 200 консультаций по правовым и социальным вопросам.

Значительное внимание также уделено образовательной составляющей. За период реализации проекта для 3 000 жителей были организованы семинары, тренинги и лекции.