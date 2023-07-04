Еще один пешеходный променад открыли в Астане

В Астане, по улице Сатпаева, появился пешеходный променад. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Женис Касымбек, передает Kazpravda.kz.
Общая протяженность пешеходного променада по улице Сатпаева составит 3,5 км.
«Завершены работы от улицы К. Мунайтпасова до улицы Петрова. Установлены теневые навесы, игровые площадки, высажены деревья и зеленые насаждения. Эта улица по праву может считаться одной из самый зеленых в городе. Здесь высадили крупномерные липы, многолетние кустарники и другое.
Участок от улицы Петрова до Б. Момышулы планируется завершить до сентября», – поделился Касымбек.
Комфортной для прогулок горожан и гостей столицы станет набережная Акбулак, под мостами «Амман» и «Абылай хана» созданы пешеходные переходы. Они связали парковые кластеры вдоль реки Акбулак.
Преображаются исторические улицы центральной набережной: Желтоксан, Бейбитшилик, Букарбай батыра и другие.
«Всего в текущем году благоустроим более 165 дворов и общественных пространств. Работы ведутся во всех районах города. Часть работ уже завершена», – подытожил градоначальник.