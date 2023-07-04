Еще один пешеходный променад открыли в Астане

В Астане, по улице Сатпаева, появился пешеходный променад. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Женис Касымбек, передает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео пресс-службы акимата Астаны

Общая протяженность пешеходного променада по улице Сатпаева составит 3,5 км.

«Завершены работы от улицы К. Мунайтпасова до улицы Петрова. Установлены теневые навесы, игровые площадки, высажены деревья и зеленые насаждения. Эта улица по праву может считаться одной из самый зеленых в городе. Здесь высадили крупномерные липы, многолетние кустарники и другое.

Участок от улицы Петрова до Б. Момышулы планируется завершить до сентября», – поделился Касымбек.

Комфортной для прогулок горожан и гостей столицы станет набережная Акбулак, под мостами «Амман» и «Абылай хана» созданы пешеходные переходы. Они связали парковые кластеры вдоль реки Акбулак.

Преображаются исторические улицы центральной набережной: Желтоксан, Бейбитшилик, Букарбай батыра и другие.

«Всего в текущем году благоустроим более 165 дворов и общественных пространств. Работы ведутся во всех районах города. Часть работ уже завершена», – подытожил градоначальник.