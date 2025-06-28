Сегодня на взлётной полосе Военного института сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова, расположенного возле села Сарыжар Мартукского района Актюбинской области, завершился XI Международный военно-патриотический сбор молодёжи «Айбын», проходивший с 22 по 28 июня, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Напомним, что на официальной церемонии открытия присутствовал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

В масштабном мероприятии приняли участие около 800 молодых бойцов из Казахстана, а также Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана. В этом году слёт был посвящён 80-летию Великой Победы и 100-летию Героя Советского Союза, легендарной казахской девушки Алии Молдагуловой.

С приветственным словом на церемонии закрытия выступил аким Актюбинской области Асхат Шахаров, поздравив участников с успешным завершением военно-патриотического сбора.

«Подобные мероприятия играют важную роль в укреплении патриотического духа молодёжи и любви к Родине. Современное поколение становится надёжной опорой страны. Мы вновь убедились в мужестве и преданности нашей молодёжи своему народу», — подчеркнул глава региона.

Сборы «Айбын» являются важной международной площадкой, направленной на воспитание молодого поколения в духе патриотизма, мужества, дисциплины и единства, а также на укрепление дружбы между странами СНГ.

В рамках мероприятия участники соревновались в различных военно-спортивных и интеллектуальных конкурсах, обменивались опытом и заводили новые дружеские связи.

По итогам мероприятия были награждены команды-победители и лучшие участники, после чего сбор был торжественно закрыт.