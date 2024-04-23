Ещё один пункт пропуска на казахстанско-китайской границе модернизируют

Транспорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Акимат области Абай рассказал о ходе модернизации и техническом дооснащении международного пункта пропуска «Бахты», передает Kazpravda.kz.

Фото: акимат области Абай

Проект предусматривает оснащение пункта пропуска современными техническими средствами таможенного контроля, соответствующего уровню международного стандарта. При этом предусматривается:

- увеличение количества инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) по сканированию товаров и транспортных средств от 1-го до 3-х линии;

- увеличение количества оборудовании по измерению весогабаритных параметров автотранспортных средств от 2-х до 7-ми единиц;

- строительство современного пассажирского терминала, где будут иметься отдельные линии для осуществления таможенного контроля при въезде и выезде граждан, их багажа и ручной клади. На каждой линии предусмотрена система «зеленого» и «красного» коридора;

- увеличение в пункте пропуска количества полос для перемещения автотранспортных средств от 2-х до 6-ти, по три полосы на экспорт и импорт;

- полная автоматизация всех таможенных процессов и интеграция между информационными системами таможенного оформления и контроля.

Завершить строительство, начавшееся с января 2023 года, планируется в 4 квартале 2024 года.

В результате реализации проекта предусматривается увеличение пропускной способности пункта пропуска «Бахты» только в одну сторону при 8-часовом режиме работы от 60 до 500 единиц автотранспортных средств, по пропуску пассажиров - от 150 до 1000.

Как подчеркнули в областном акимате, с мая 2023 года автомобильные пункты пропуска, расположенные на казахстанско-китайской границе, работают 7 дней в неделю продолжительностью по 12 часов в день. Исходя из этого, после реализации проекта пропускная способность пункта пропуска «Бахты» дополнительно увеличится еще на 50%.

Вместе с этим, после завершения строительства будут созданы комфортабельные условия для работы сотрудников государственных контролирующих органов, участникам внешнеэкономической деятельности и перевозчикам товаров, а также гражданам, пересекающих государственную границу в пункте пропуска «Бахты».

«В результате, значительно увеличится пропускная способность пункта пропуска «Бахты», существенно сократится время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным контролем на государственной границе, заметно снизятся затраты на осуществление таможенного контроля, что позволит снизить себестоимость ввозимых товаров, а созданные благоприятные условия будут главной особенностью пункта пропуска по привлечению участников внешнеэкономической деятельности, а также отечественных и иностранных перевозчиков товаров для работы. В свою очередь, это приведет к увеличению поступлений таможенных платежей и налогов в бюджет государства», - отметили в областном акимате.

На сегодня правительство реализует госпрограмму «Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска (пп «Калжат», «Алаколь», «Майкапчагай», «Бахты», «Тажен», «Атамекен», «Капланбек», «Казыгурт», «Темір баба», «Жибек Жолы», «Достык»).

#граница #модернизация #пропуск #пункт #Бахты

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