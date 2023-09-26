Еще один завод Свежий выпуск 26 сентября 2023 г. 1:50 0 Махаббат Жаксылыкова, Шымкент В Индустриальной зоне «Жулдыз» строится завод по выпуску керамогранита. Инвестиционный проект реализует ТОО «Wan Sheng Ceramic». Предполагается, что продукция предприятия обеспечит страны Центральной Азии качественными строительными материалами. Мощность завода позволит выпускать 12 млн 770 тыс. квадратных метров керамогранита в год. На предприятии будут трудоустроены 700 человек. Под его строительство в Индустриальной зоне выделен земельный участок площадью 32 га. На днях иностранные инвесторы встретились с акимом Шымкента Габитом Сыздыкбековым, чтобы обсудить ход реализации проекта, а также проблемы, связанные с прокладкой инженерно-коммуникационной инфраструктуры, систем электро- и водоснабжения, финансируемых за счет бюджета. Габит Сыздыкбеков отметил, что Правительством поставлены конкретные задачи по созданию благоприятных условий для инвесторов, и поручил городским службам в рамках закона срочно решить возникшие проблемы. Реализация первого этапа проекта с вводом в эксплуатацию первой очереди завода керамогранита запланирована в следующем году, на полную мощность он выйдет в 2025-м. #завод #Жулдыз #керамогранит