Еще один завод

Инвестиционный проект реализует ТОО «Wan Sheng Ceramic». Предполагается, что продукция предприятия обеспечит страны Центральной Азии качественными строительными материалами.

Мощность завода позволит выпускать 12 млн 770 тыс. квад­ратных метров керамо­гранита в год. На предприятии будут трудоустроены 700 человек. Под его строительство в Индустриальной зоне выделен земельный участок пло­щадью 32 га.

На днях иностранные инвес­торы встретились с акимом Шымкента Габитом Сыздыкбековым, чтобы обсудить ход реализации проекта, а также проблемы, связанные с прокладкой инженерно-коммуникационной инфраструктуры, систем электро- и водоснабжения, финансируемых за счет бюджета.

Габит Сыздыкбеков отметил, что Правительством пос­тавлены конкретные задачи по созданию благоприятных условий для инвесторов, и поручил городским службам в рамках закона срочно решить возникшие проблемы.

Реализация первого этапа проекта с вводом в эксплуатацию первой очереди завода керамогра­нита запланирована в следующем году, на полную мощность он выйдет в 2025-м.