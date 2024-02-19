Еще одно золото завоевал Казахстан на чемпионате Азии по легкой атлетике

Спорт
124
Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Тегеране продолжается чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении

Фото: пресс-служба НОК РК

Во второй день трем представительницам команды Казахстана удалось отметиться наградой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Елизавета Матвеева поднялась на первую ступень пьедестала. Она стала лучшей в прыжках в высоту, показав в лучшей попытке 1.86.

Ольга Сафронова стала второй в беге на 60 метров. В финале она пробежала за 7.45. Мария Ефремова в тройном прыжке показала третий результат - 13.48.

Отметим, что ранее золотую медаль завоевал Давид Ефремов (60 метров с барьерами).

 

#Азия #чемпионат #медаль #золото #легкая атлетика

Популярное

Все
Не надо бояться психолога
Кто говорит? Вор!
Какого цвета «честный» мед?
Флирт за три миллиона
Дети в рабстве
Минсельхоз не выдаст, фермер не съест
Уже 406 жителей Карагандинской области, много лет проработавшие на вредных производствах, оформили государственное специальное пособие
Жилье для сельских врачей
В Восточном Казахстане подорожала электроэнергия
Кузница будущих атомщиков
Дорожную компанию наказали крупным штрафом за загрязнение окружающей среды
Пока совсем не excelent
Не «кошмарить», а контролировать
Вагончик тронулся...
К гадалкам не ходи, или Слухами земля полнится
Необходимы совместные усилия
Сын земли Кокше
Бюро Мажилиса
«Ордабасы», «Тобол» и «Аксу»
Век прожить – не поле перейти
Ответственность перед предками и потомками
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Время разъяснений о времени
Заставлять или убеждать?
Отечественные мясопереработчики вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Мир во всех измерениях
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
Казахстан глазами американца в начале XX века
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Миллион за выносливость
Судьбу свою кляня…
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Вторая победа в сезоне
Назначен аким города Жанаозен
История в комиксах
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Старейший в Актобе бассейн пойдет под снос
Бектенов вручил благодарственные письма президента победите…
Мбаппе выплатит«ПСЖ» €80 млн в случае ухода из клуба
«Поможем ему» – Сапиев о кандидатуре Головкина на пост през…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]