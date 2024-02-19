Еще одно золото завоевал Казахстан на чемпионате Азии по легкой атлетике

В Тегеране продолжается чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении

Фото: пресс-служба НОК РК

Во второй день трем представительницам команды Казахстана удалось отметиться наградой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Елизавета Матвеева поднялась на первую ступень пьедестала. Она стала лучшей в прыжках в высоту, показав в лучшей попытке 1.86.

Ольга Сафронова стала второй в беге на 60 метров. В финале она пробежала за 7.45. Мария Ефремова в тройном прыжке показала третий результат - 13.48.

Отметим, что ранее золотую медаль завоевал Давид Ефремов (60 метров с барьерами).