Еще одно золото завоевал Казахстан на чемпионате Азии по легкой атлетике
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В Тегеране продолжается чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении
Во второй день трем представительницам команды Казахстана удалось отметиться наградой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Елизавета Матвеева поднялась на первую ступень пьедестала. Она стала лучшей в прыжках в высоту, показав в лучшей попытке 1.86.
Ольга Сафронова стала второй в беге на 60 метров. В финале она пробежала за 7.45. Мария Ефремова в тройном прыжке показала третий результат - 13.48.
Отметим, что ранее золотую медаль завоевал Давид Ефремов (60 метров с барьерами).