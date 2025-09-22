Президент поздравил Серджио Гора c назначением на пост Специального представителя Президента США по делам Южной и Центральной Азии и посла США в Индии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент поздравил Серджио Гора c назначением на пост Специального представителя Президента США по делам Южной и Центральной Азии и посла США в Индии, отметив, что Правительство Казахстана будет оказывать всестороннюю поддержку его миссии.

Глава государства выразил готовность к продолжению диалога, ориентированного на достижение практических результатов по дальнейшему укреплению казахско-американского стратегического партнерства.

Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию торгово-экономического взаимодействия. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна является ключевым экономическим партнером США в Центральной Азии. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.