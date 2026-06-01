Президент провел встречу с главой Администрации САР Гонконг

Приветствуя высокого гостя, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную значимость данного визита, поскольку это первый в истории визит главы Администрации Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Данное событие, безусловно, придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом, а в более широком контексте – между Казахстаном и Китаем, с которым нас связывают отношения вечного всестороннего стратегического партнерства. Наши страны поддерживают высокий уровень политического диалога, активно развивают торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. То же самое можно сказать и о наших отношениях с Гонконгом, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил уникальную роль Гонконга как одного из ведущих финансовых и деловых центров мира, обладающего значительным потенциалом в сферах инвестиций, инноваций, технологий и международной торговли.

Президент выразил уверенность, что нынешний визит откроет новые возможности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых контактов и запуска перспективных совместных проектов, в том числе в сферах инвестиций, финансов, цифровизации и искусственного интеллекта, транспорта и логистики.

Касым-Жомарт Токаев также выразил признательность высокому гостю за решение посетить Казахстан в сопровождении представительной бизнес-делегации, что сигнализирует о высоком интересе делового сообщества Гонконга к расширению сотрудничества с нашей страной.

Джон Ли поблагодарил Президента за теплый прием, подтвердив готовность Гонконга к дальнейшему углублению комплексного взаимодействия с Казахстаном.

– Я придаю этому визиту особое значение. Это самая многочисленная делегация, которая сопровождала меня в зарубежной поездке. В ее состав вошли 75 официальных лиц и предпринимателей, представляющих широкий спектр отраслей, включая логистику, «зеленую» энергетику, горнодобывающую промышленность, инновации и технологии, а также образование, – заявил Джон Ли.

Глава Администрации Гонконга отметил, что инициатива «Один пояс, один путь», выдвинутая Председателем КНР Си Цзиньпином, берет свое начало в Казахстане и служит ярким свидетельством прочных и дружественных связей между двумя странами.

По его словам, Гонконг, являясь специальным административным районом КНР, выступает одним из активных участников реализации данной инициативы и одновременно получает значительные преимущества от расширения региональной взаимосвязанности.

Собеседники также обсудили ряд практических вопросов двусторонней повестки и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономического сотрудничества.

