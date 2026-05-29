Токаев встретился с вице-президентом Кубы

Президент

Глава государства поблагодарил высокого гостя за участие в сегодняшнем мероприятии, подчеркнув, что для Казахстана участие Кубы в работе ЕАЭС имеет большое значение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент отметил актуальность повестки прошедшего Евразийского экономического форума, посвященного вопросам развития искусственного интеллекта, и указал на перспективы расширения двустороннего сотрудничества в данной сфере.

Касым-Жомарт Токаев сообщил гостю о проводимых в стране мерах по внедрению технологий ИИ и цифровизации ключевых отраслей экономики. В этом контексте он выразил готовность поделиться опытом с кубинской стороной в области развития электронного правительства, включая экспорт передовых казахстанских цифровых решений.  

В свою очередь Сальвадор Вальдес Меса передал Главе нашего государства слова приветствия Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и выразил готовность к укреплению торгово-экономических связей между странами.

В ходе встречи также был отмечен потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества в таких перспективных направлениях, как медицина и фармацевтика. Кроме того, были обсуждены возможности для дальнейшего углубления деловых и культурно-гуманитарных связей. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

#Токаев #Куба #вице-президент

Популярное

Все
Всю жизнь жила надеждой
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Приоритеты евразийской интеграции
Совместная борьба с контрафактом
Как сделать бизнес экологичным?
Роль социального предпринимательства
Западные ворота страны
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Возрождение искусства жырау
Наука откроет путь
Самое лучшее детство
Самый эффективный способ – живое общение
Героический путь Зияды Досбергеновой
Волчий водопад: легенда, рожденная в ущелье
Знали деды, знаем и мы
Счастливы вместе
«ШеберFEST» собрал в Атырау мастеров декоративно-прикладного искусства
Каменная летопись степи
На огороде «цифра» помогает
На скамейке
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Интриги Первой лиги
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Президент: Цифровизация экономики – это не дань моде, а клю…
Глава государства выступил на заседании ВЕЭС в расширенном …
В Астане проходит очередное заседание ВЕЭС
Совместное заявление об ответственном развитии ИИ примут на…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]