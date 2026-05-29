Подписана Дорожная карта по реализации достигнутых договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном

В Астане в присутствии Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась церемония подписания Дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Подписание Дорожной карты стало практическим продолжением договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Казахстана в Узбекистан 14-15 ноября 2025 года.

Новые проекты документа охватывают сферы промышленности, нефтехимии, логистики, металлургии, агропромышленного комплекса, туризма и «зеленой» энергетики.