Среди них - два "золота"

Фото: пресс-служба НОК РК

Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала ещё три медали первого этапа Кубка Азии в Бангкоке (Таиланд), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В стрельбе из классического лука мужская команда поднялась на первую ступень пьедестала. Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Дастан Каримов со счётом 5:4 одержали победу над Индией.

Женская сборная в этом виде программы также завершила турнир на первой строчке. В решающем матче Александра Землянова, Самира Жумагулова и Диана Турсунбек оказались сильнее Китая (6:2).

Третья награда была завоёвана в стрельбе из блочного лука (соревнования среди смешанных команд). Обладателями "бронзы" стали Виктория Лян и Бунед Мирзаметов, победившие Сингапур (152:151).

Добавим, что ранее золотую медаль завоевали Виктория Лян, Роксана Юнусова и Диана Юнусова в стрельбе из блочного лука (женские командные соревнования).