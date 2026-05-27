Казахстанские борцы завоевали 22 медали на молодежном ЧА во Вьетнаме

Спорт

Честь страны на турнире защищали 30 спортсменов

Фото: НОК

В Дананге подвели итоги чемпионата Азии по видам борьбы среди молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Казахстанские борцы на континентальном турнире завоевали семь золотых, десять серебряных и пять бронзовых медалей

Вольная борьба

Обладателями «золота» стали Нурданат Айтанов (до 61 кг), Майис Алиев (до 70 кг), Нурдаулет Сейилбеков (до 74 кг), Ризабек Айтмухан (до 125 кг). На вторую ступень пьедестала поднялись Еламан Амангельды (до 54 кг), Ерхан Абиль (до 79 кг), Абылайхан Узембаев (до 86 кг). Третье место занял Шаттык Алайдар (до 65 кг).

Греко-римская борьба

Чемпионами Азии стали Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг). Нурмухаммед Ибрахим (до 72 кг), Алихан Дурсунов (до 77 кг), Ерасыл Женис (до 87 кг), Джохар Узaров (до 130 кг) завершили ЧА с "серебром".

Диас Нураков (до 63 кг) и Кирилл Минько (до 82 кг) завоевали бронзовые медали.

Женская борьба

В активе команды Казахстана одно «золото», которое принесла стране Шугыла Омирбек (до 55 кг).

Алтын Шагаева (до 57 кг), Тыныс Дубек (до 62 кг), Алина Ертостик (до 76 кг) финишировали вторыми. Лаура Ганикызы (до 50 кг), Виктория Хусаинова (до 59 кг) записали в своей актив «бронзу».

#Вьетнам #борцы #медали #НОК #ЧА

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
Казахстан и Россия: литературный диалог
Завершился концертный тур «Халық әуені»
Тарифы в столице останутся на среднем по стране уровне
Пора подводить итоги
На пляже развернулась «школа выживания»
Базовый навык современного пользователя
Дети спасают планету
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
«Almaty Superski» станет примером ответственного развития горного туризма
Высокий уровень стратегического диалога
Алтай – колыбель тюркского мира
Новые технологии ускоряют процессы
К транспарентности и цифровому контролю
За безопасность и комфорт
Тимур Пшенов: Мы ценим своих работников
Школьные годы чудесные
Школьные каникулы должны быть незабываемыми, а главное – безопасными
Кумыс из Оркендеу
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Казахстан завоевал девять медалей на чемпионате Азии по худ…
Казахстан завоевал еще две медали на ЧА по художественной г…
Строительство стадиона им. К. Мунайтпасова завершили в Аста…
«Елимай» заряжен на победу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]