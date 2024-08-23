Если есть любовь к небу, то это навсегда

После 16-летнего перерыва аэродром Байсерке вновь принял гостей и участников самого ожидаемого и зрелищного события уходящего лета. В этом году авиашоу было посвящено 90-летию аэроклуба «Отан».

Гораздо раньше официального открытия мероприятия на аэродром стекались люди. Всем хотелось занять места поудобнее. Но вместо сцены сегодня небо, а значит, здесь нет ни границ, ни вип-мест. Поэтому каждому пришедшему досталось то самое заветное местечко, с которого и открывался самый потрясающий вид.

После изматывающей жары дождь и прохлада казались наградой свыше, ну а как же пилоты и парашютисты? Сомнения организаторы развеяли за несколько дней до мероприятия – шоу состоится при любой погоде!

Крылатая династия

Авиация – семейная «болезнь». В исключительных случаях аэровирус не подхватывают другие члены семьи. Участники авиашоу отличный тому пример: братья, супруги, отцы и дети.

Небесную гладь разрезает яркий представитель аэродинастии, мастер спорта Владимир Анцупов, освоивший полеты на семи типах летательных аппаратов. На Ми-2 он проносит флаг Казахстана, открывая мероприятие. И на этом же вертолете демонстрирует сложнейшие элементы, зависает в небе и буквально щекочет трибуну, пролетая над ней на высоте всего 15 метров. Легкая зрительская паника, мурашки по коже, ошеломленное «Ах!» и громкие аплодисменты. Их летчик, конечно, не услышит, но ведущие настоятельно рекомендуют все же выражать эмоции, так как пилоты однозначно их чувствуют. Его супруга Инна мастер парашютного спорта, неоднократный победитель соревнований разного ранга, сын Андрей – выпускник Академии гражданской авиации, пилот высочайшего класса.

Немного смущал год выпуска некоторых летных экземпляров авиатехники, но, как уверили нас асы летного дела, нет понятий старый самолет или новый, он лишь бывает исправным и неисправным.

Любое авиашоу – это всегда риск. Именно поэтому здесь царит строгая дисциплина, а участники – профессионалы высочайшего уровня. По-другому нельзя. Сегодня здесь собралась элита малой авиации – мастера спорта международного класса, призеры чемпионатов, самые именитые летчики своих категорий. В их числе 14 пилотов и 15 парашютистов. Несмотря на твердую веру в их мастерство, внушительная часть зрителей часто просто зажмуривала глаза. Даже сквозь рев двигателей было слышно биение собственного сердца, когда самолет, стремительно набирая высоту, словно замирал в воздухе и уходил в «штопор». ...Атеистов на поле не осталось.

У настоящих летчиков нет возраста, про него говорить не принято. Да и забывают авиаторы о нем. Они летают, пока позволяет здоровье.

Юрий Ельцов – шеф, ставший легендой! Так уважительно и восторженно отзывается летная молодежь о своем наставнике. Сегодня Юрий Сергеевич начальник алматинского аэроклуба «Отан». В него он пришел в 70-х годах прошлого века и остался здесь навсегда. Для него авиация – и призвание, и любовь, и работа. Он – заслуженный тренер республики, кавалер ордена «Дружбы народов», награжден знаком «Құрметті авиатор». Его жена Гульжамал – чемпион СССР по самолетному спорту, а дочь Наталья – пилот на самолетах эйрбас А320 и А380.

В этом году Юрий Ельцов отметил свой 71-й день рождения. Но о каком возрас­те может идти речь, когда глаза горят, а счастливая улыбка не сходит с лица. В обычных джинсах и голубой рубашке Юрий Сергеевич больше напоминал расслабленного отпускника или турецкого стрелка с парижской Олимпиады. Но все меняется, как только пилот оказывается за штурвалом. На Як-55 он демонстрирует зрителям комплекс фигур высшего пилотажа: «бочка» на вертикали вверх с поворотом, «полубочка» на вертикали, фиксированная через 45 градусов, «петля» с управляемой «бочкой», нисходящая «штопорная бочка», «колокол», «штопор» и многие другие.

Юрий Ельцов – летчик с мировым именем, неоднократно защищавший честь нашей страны на чемпионатах по высшему пилотажу. Он дважды совершил перелет в США на самолете Ан-2 с родного аэродрома Байсерке до Сан-Диего, а потом вместе со вторым пилотом Владимиром Анцуповым отправился в Америку на вертолете Ми-2.

– Чувствую себя прекрасно! – делится Юрий Ельцов. – Врачи допуск к полетам дают, но, конечно, уже стараюсь сдерживать себя, чтобы не подвести их. Душой-то мы все молоды, а перегрузки все же приличные.

Небесные танцы

Вообще, сосредоточение летных асов просто поражает, только переведешь дух от рассказов одного, переваривая информацию, как тут же появляется новый герой, перед которым хочется невольно снять шляпу. А вы знали, что вертолет может раскрыться в танце? Вальсировать и даже отжигать энергичную лезгинку? А вот музыкальный летчик Игорь Медведев говорит: дайте только нужную мелодию, а остальное отрепетируем.

В авиации Игорь с 1984 года, проходил службу в авиационной части Национальной гвардии РК, которую завершил в должности командира части. Участвовал в миротворческой миссии на таджикско-афганской границе 1997–2001 годов. В настоящее время работает пилотом в авиакомпании «Дала Эйр», выполняя наиболее сложные полеты в горах по обслуживанию альпинистов и выполнению поисково-спасательных работ.

Фантастическое зрелище – вертолет на низкой высоте под вальс гениального Евгения Доги двигается в такт музыке, вытворяя невероятные для такой махины танцевальные па, и даже делает перед зрителями реверанс. Танцующая махина – один из самых современных вертолетов, представленных на авиашоу, – «Еврокоптер H125». Про Игоря Медведева коллеги говорят, что он способен летать на всем, что летает, а если не летает, то расшевелит и полетит.

– Коллеги, конечно, преувеличивают, но действительно я летал практически на всем, что может летать, – комментирует Игорь Медведев. – Начинал с Як-52, был военным, но оказалось, что всю жизнь мечтал именно об этой технике. Вы говорите, многих зрителей смутила погода, а вот для нас лучше и не придумаешь. Погода просто отличная! Солнце не бьет в глаза, прохладно, спокойно. Сама природа сегодня на нашей сторо­не. А что касается танца, движения разрабатываю самостоятельно, но уже в кабине музыку абсолютно не слышу, работаю исключительно по секундомеру.

Все идет по плану

С таймингом здесь, надо отдать долж­ное, все на высшем уровне, не в пример гражданской авиации. От сценария организаторы не отошли ни на минуту.

И хотя на территории аэродрома была организована внушительная наземная программа, гости смотрели в небо. Тем более что там творилось нечто невероятное. С высоты к зрителям приближался «светофор». Трио парашютистов – Сергей Болотнов, Александр Терентьев и Вячеслав Ли с 2,5 тыс. м спускаются «этажеркой» – выстраиваются в вертикальную линию и, рассчитав траекторию, четко садятся на цветные купола друг друга, образуя светофор. И это несмотря на сложные погодные условия – дождь, ветер и облачность.

Парашютисты удивляли не только флагами и сложнейшими фигурами. Были и цветной дым, и ленты, и оглушающий звук скоростных спусков. И что интересно, все без исключения на землю спускались грациозно, плавно, на обе ноги.

Ведущий объявил самого громкого парашютиста. Вячеслав Тахаев, привыкший удивлять публику, не подвел и на этот раз. Свой парашют он ласково зовет «великом». А на самом деле это высокоскоростной парашют velocity competition, способный развить скорость до 140 км в час.

Мои года – мое богатство

Звезды сегодня представлены не только пилотами. Громкие имена и среди парашютистов. Есть здесь и свои «дедушки», напрочь забывшие паспортный возраст и спокойненько летающие в белых облаках, сами убеленные сединами. И прекрасные дамы, как, например, Ляйля Тажибаева, вошедшая в Книгу рекордов Казахстана, прыгнув с парашютом и сыграв на кобызе на высоте 3 500 метров. А вот вице-президент Казахстанской федерации авиационного спорта Тимофей Меркулов, приземлявшийся на парашюте на Эльбрус и на египетские пирамиды.

– Хочется, чтобы это шоу стало постоян­ным, – говорит Тимофей Юрьевич. – Для Алматы это большой шаг как в сфере развития внутреннего туризма, так и в плане продвижения самолетного и парашютного спорта. Да и отличный способ оттащить подрастающее поколение от экранов смартфонов. Это зрелищный и полезный праздник. Мы открыты к предложениям. У нас масса идей. Например, могли бы приземлиться в городе на заданную точку на каком-либо мероприятии. Это сложно, требуется слаженная работа наземных служб, но все возможно.

На аэродроме Байсерке летало все, что только может летать

О том, что в летном деле без дисциплины и точных расчетов никуда, говорит и командир экипажа Ан-2 Руслан Шуклинов.

– Работа перед шоу велась достаточно долго и скрупулезно. Особо тщательной отработки требовал своевременный проход каждого члена экипажа. Тут точность важна по секундам и буквально по мет­рам. Легендарный Ан-2, в простонародье «кукурузник», «аннушка» – самолет удобный, практичный, неприхотливый, но требует твердой руки. «Кукурузники» экспортировались в 26 стран мира. Летательный аппарат очень хорошо планирует, у него достаточно прочные передние стойки шасси, благодаря чему может сесть на неподготовленную площадку. Ему хватает 150 метров, чтобы приземлиться и остановиться в ноль. А еще он считается практически вечным самолетом. Перетягивай крылья и летай! – рассказал Руслан Шуклинов.

Воздушные шары, модели самолетов и вертолетов, квадрокоптеры. В этот день на аэродроме Байсерке летало все, что только может. Рядом на площадке зрителям была представлена выставка всевозможной авиатехники. Это редкие экземпляры, списанные, устаревшие, превратившиеся со временем в музейные экспонаты, которые тоже когда-то взмывали в небо, но даже в таком виде они приносят удовольствие и радость.

С каким азартом ребятня исследовала железные махины! Фотографировались, крутили винты, заглядывали внутрь и как бы невзначай поглаживали твердые бока. А на другом конце площадки огромный воздушный шар, словно просился на волю, поглядывая на своих более свободных «коллег», то и дело норовил подняться выше дозволенного.

Завершил авиашоу пилотаж группой из трех самолетов. Ведущий Анд­рей Анцупов, слева Юрий Ельцов, а справа Владимир Анцупов. Двенадцать сложнейших элементов, которые даже с земли кажутся игрой воображения. Иначе объяснить, как «яки» пролетают так низко над землей, зависают и с сантиметровой точностью выполняют вертикальный подъем, простому обывателю невозможно. А спустившиеся с небес на землю пилоты с улыбкой уверяют, что все это только по любви.