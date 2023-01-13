"Если такое выяснится, то решать будет Конституционный суд" – депутат о возможных преступлениях семьи Назарбаева

Отвечая на вопрос, существует ли такая вероятность, Айдос Сарым напомнил, что есть преступления, которые не имеют срока давности.

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Депутат Айдос Сарым в интервью журналистам отметил, что лишение неприкосновенности родственников первого президента РК Нурсултана Назарбаева не имеет обратной силы, но есть исключения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он напомнил, что со вступлением в силу закона о признании утратившим силу Конституционного закона РК о первом президенте Казахстана правовой иммунитет на неприкосновенность сохраняется только у первого президента, и не касается его близких родственников.

«Есть такой принцип: закон обратной силы не имеет. Вот сейчас в законодательство вводятся нормы с самокатами и так далее. Соответственно они будут иметь некоторые санкции: если превысил скоростной режим, тогда тебя оштрафуют. Но тебя не могут оштрафовать, если ты год назад лихачил. Это тот же принцип. Но с другой стороны, есть Конституционный суд. Если какие-то будут вещи обсуждаться, то КС должен выносить решение по каждому случаю и факту», - сказал депутат.

Отвечая на вопрос, существует ли такая вероятность, Айдос Сарым напомнил, что есть преступления, которые не имеют срока давности.

«Есть преступления, которые не имеют срока давности, допустим убийство, геноцид. Я не знаю, участвовали родственники первого президента в такого рода преступлениях или нет. Но если такое выяснится, то это будут исключительные вещи», - сказал депутат.

Решения по ним будет выносить Конституционный суд, добавил он.

Отметим, что к таким преступлениям, согласно статье 71 УК РК, относятся: преступления против мира и безопасности человечества; террористические и экстремистские преступления; пытки; преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних; особо тяжкие преступления против личности, основ конституционного строя и безопасности государства, против общественной безопасности и общественного порядка.