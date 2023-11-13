Есть ли шанс у «Астаны»?

В рамках розыгрыша четвертого тура группового этапа третьего по значимости клубного турнира Европы «Астана» на своей арене принимала «Балкани» из Косово и завершила встречу вничью – 0:0. Напомним, что эти же клубы играли между собой в октябре, и тогда в гостях победу отпраздновала дружина из Казахстана, которая победила со счетом 2:1.

На «Астана Арене» обе команды имели шансы на успех (может быть, гости немножко больше), однако футболисты во время игры чаще «мазали», нежели били в ворота соперника. После этой ничьей обе команды набрали по четыре очка в своей группе «С». При этом «Астана» поднялась на второе место в квартете (благодаря личной победе над косоварами в первом поединке), а «Балкани» – на третье.

Первое место занимает имеющая на своем счету 100% побед чешская «Виктория

Пльзень», которая в параллельном с нами матче на своем поле обыграла хорватское «Динамо» со счетом 1:0 и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

Всем командам нашей четверки осталось провести по два матча: 30 ноября сыграют «Астана» – «Динамо Загреб», а также «Балкани» – «Виктория Пльзень», 15 декабря – «Виктория Пльзень» дома поборется с «Астаной», а «Динамо» постарается сокрушить «Балкани». По прогнозам специалистов, наиболее реальными претендентами на вторую путевку все же являются хорваты. Однако в спорте всякое бывает, и вполне возможно, что заветный билет вытянут либо казахстанцы, либо представители Косово.

Отметим также, что Казахстан после матчей четвертого тура группового этапа Лиги конференций сохранил 33-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА. На первом месте здесь Англия, у которой на счету аж 93.178 балла.

В первую десятку лучших команд континента вошли Испания (79.614), Италия (75.855), Германия (73.624), Нидерланды (57.100), Франция (56.331), Португалия (49.816), Бельгия (41.800), Турция (35.350) и Шотландия (32.650).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ УЕФА. ГРУППА «C»