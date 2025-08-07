Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek

Особенностью продукта стал не только его философский посыл, но и визуальная составляющая: флакон оформлен в традиционном казахском стиле с использованием национальных орнаментов

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева провела встречу с Нуржаном Толегеном — этническим казахом, выросшим в Китае и ныне проживающим во Франции, который презентовал свой новый культурный проект, вдохновленный казахским эпосом «Кыз Жибек», передает Kazpravda.kz

«Сегодня встретилась с Нуржаном Толегеном, этническим казахом, который родился и вырос в Или-Казахском автономном округе Китая, а ныне проживающим во Франции. С особым трепетом относящийся к казахской культуре, недавно он представил свой новый проект - парфюм под названием Kiz Jibek.

Данный люксовый аромат под брендом Tolegen Paris представлен на рынке французской столицы. Флакон украшен традиционными казахскими орнаментами. По словам Нуржана, вдохновением для создания аромата послужил лирический эпос «Кыз Жибек», отражающий дух казахской степи 17 века», - поделилась министр.

Аромат был разработан и выведен на рынок Парижа. Особенностью продукта стал не только его философский посыл, но и визуальная составляющая: флакон оформлен в традиционном казахском стиле с использованием национальных орнаментов.

Нуржан также отметил, что его поездка в Казахстан несколько лет назад стала судьбоносной. Именно тогда зародилась идея создать бренд, который объединяет культурное наследие Востока с современными тенденциями Запада.

Министр выразила восхищение креативностью и патриотизмом молодого соотечественника и призвала поддерживать подобные инициативы:

«Призываю поддерживать таких креативных, инициативных и патриотичных молодых людей. Это наша общая задача. Желаю Нуржану Толегену больших успехов и ярких достижений во всех его созидательных начинаниях», — отметила Аида Балаева.

«Кыз Жибек» — один из наиболее известных казахских лирических эпосов, повествующий о любви и чести, отражающий духовные ценности народа и красоту степной культуры.

