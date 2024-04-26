Этностиль остается на пике популярности

Два раза в год казахстанские дизайнеры погружаются в бешеный ритм и творческий хаос, апофеозом которого становятся последние минуты перед показом. Для того чтобы ее Величество Мода царственно спустилась на подиум, за кулисами господствует нечто невообразимое: посреди гор косметики и вороха одежды визажисты, словно многорукие божества, наводят «марафет» одновременно нескольким моделям, дизайнеры отдают последние распоряжения, тоже одновременно и тоже громко, организаторы активно стараются учесть все нюансы...

Зрители, в числе которых известные предприниматели, звез­ды эстрады, блогеры-миллионники, глянцевые фотографы и журналисты, замерли в ожидании. Распечатывать сезон – почетно и волнительно.

Открывала 34-ю Неделю KFW коллекция отечественного бренда с 20-летней историей Aida KaumeNOVA. Дизайнер, не изменяя себе, сохраняет актуальность и задает модные тенденции уже много лет. Ткани в коллекции живые – много льна, натуральных оттенков, свободы и комфорта. Но при этом нигде нет ни намека на соблазнительность и откровенность – мужские образы выглядят мужественно, а женские – женственно. Это удивляет и радует, учитывая тот факт, что довольно часто казахстанские дизайнеры идут на поводу у «пагубного влия­ния Запада» и графу «пол» в своих коллекциях упраздняют. Все образы от Аиды Кауменовой – и в пир, и в мир. Невозможно было также не отметить фоновый видеоролик, под который и шел показ. Режиссер немного «перестарался» – видеоряд настолько притягивал взгляды, что гости порой не успевали рассмотреть досконально саму коллекцию.

KaumeNOVA передает традиционную и современную интерпретацию национальной самобытности. Бренд популярен далеко за пределами Казах­стана. Идея каждой коллекции моделье­ра – дать возможность быть стильным, но помнить при этом о своих корнях. Аида уверена, что национальный колорит в одежде – это не всегда орнамент.

– Почти 20 лет наш бренд соз­дает изделия, которые подчеркивают индивидуальность современной успешной женщины, не теряющей свои корни с землей, почитающей традиции и сохраняющей свой уникальный стиль. Культура кочевников живет в нас, поэтому мы создаем такие коллекции, где чувствуется свобода женщины, принимающей правила современной жизни и в то же время проявляющей любовь к своим традициям, – делится Аида Кауменова.

Мировые тенденции сегодня таковы, что мода – это уже не удел горстки избранных, она смело шагнула в массы, стала ближе, дос­тупнее. Пройдет совсем немного времени – и ноунэйм бренды под руку с масс-маркетом подхватят идеи сегодняшних показов и радостно разнесут их по отечественным бутикам и шоу-румам. Но и здесь не все так однозначно: некоторые дизайнеры, словно вопреки тенденциям массовости, выдают коллекции настолько далекие от реальности, что только диву даешься и ломаешь голову, пытаясь выудить из потока то самое зерно, ту идею, которую хотели продемонстрировать нам дарования фэшн-индустрии.

Например, коллекция HӖRACHA by Isenkkel Akhtimer&Vella Akhtimer словно перенаправила нас с роскошного гламурного мероприятия к депрессивной молодежной культуре с сомнительными тенденция­ми «без определенной половой идентификации».

Slow fashion brand HӖRACHA был создан в Санкт-Петербурге Иcенккель и Веллой Ахтимер. В своем творчестве дизайнеры вдохновляются чувашской культурой, деконструируют ее и помещают вновь собранные элементы в утопическую футуристическую реальность.

– Наша новая коллекция для Kazakhstan Fashion Week называется through the skin. Еще в детстве мы услышали чувашскую сказку о красавице с прозрачной кожей. Нам показалось, что этот образ идеально подходит для иллюстрации идеи о том, что красота – внутри человека, – отметила Велла Ахтимер.

Экология, бульдоги и машина времени

Но все-таки большинству зрителей хотелось видеть красоту сразу, с фасада. Для этого, собственно, и пришли.

Любителей адекватной носибельной красоты и стиля порадовал традиционно гуру отечественной модной индустрии Алексей Чжен. Арт-директор и соучредитель национальной Недели моды использовал в своей коллекции ткани с солидной историей. Нет, это не секонд-хэнд, просто ткани для показа были изготовлены из переработанного полотна.

– У нас нет заводов, занимающихся переработкой тканей, а старых вещей – уйма, – сокрушается модельер. – Можно долго ждать поддержки от государства и не дождаться. Начните с себя! Вы можете возразить: причем здесь дизайнеры и экология? Но мы ведь можем задавать любые тренды, не только стиль, но и разумное потребление.

Мировые тенденции считывались во многих коллекциях. Вообще мода – это отражение состояния общества, квинтэссенция наболевших вопросов и потребностей. В истории моды истории порой больше, чем на страницах учебников, надо только захотеть это увидеть.

Не остались без внимания и четвероногие питомцы, «одежка» которых затмевает порой наряды самых гламурных модниц. Коллекцию для собак представила молодой казахстанский дизайнер Адиля Ботабаева, сделавшая себе имя на образах-трансформерах. Адиля восемь лет прожила в Малайзии и сполна пропиталась духом этой мультикультурной страны. По словам Адили, в Малайзии еще больше этносов, чем в Казахстане, и именно в этом дизайнер видит истоки своего вдохновения. Тренд на экологичность модельер поддерживает на все сто процентов, используя каждый лоскуток. У нее ничего не пропадает зря.

Четвероногие модели, кстати, школ и университетов модных не оканчивали. Ушастые милахи – французские бульдоги, чинно вышагивающие по подиуму и вызывающие бурю «мимимишных» эмоций, – все до одного спасенные волонтерами. Откуда только ни пришлось вызволять этих дивных псов: кого-то выкинули, как ненужную игрушку, другого забыли в такси, были в их числе и видавшие ад отлова и узкие клетки разведенцев. Сегодня, казалось бы, ничто не выдаст в этих весело похрюкивающих и виляющих хвостиками псах вчерашних бедолаг. Но приглядевшись, понимаешь, что они все так же всматриваются в толпу людей и ищут – кто предавшего хозяина, а кто и нового человека, способного подарить им заботу в обмен на безусловную любовь и дружбу.

Мода всегда говорит и всегда к чему-то готовит. Очень интересно было понять, к чему готовиться после просмотра коллекции Ботагоз Джаугаштиной. Подиум превратился в машину времени – по дорожке выхаживали благородные дамы и рыцари средневековья. Буйство воздушного шифона, роскошная парча, кружева, блеск! Модельер словно осуществила свою детскую мечту, позволив себе совершить путешествие во времена строптивых принцесс и храбрых принцев, совершающих подвиги в их честь. Впечатление неоднозначное, для вау-эффекта – отлично, а как вписать это в тенденции? Если капроновыми колготками и туфлями с пряжками некоторых мужчин уже, к сожалению, не удивить, то мужские шорты-пузыри, думаю, нескоро впишутся в гардероб даже самого продвинутого модника.

Легкий эпатаж и этника

Каждый сезон организаторы радуют фэшн-индустрию открытиями, на этот раз лавры достались финалистке конкурса молодых дизайнеров New Generation Open Way Тогжан Нусип. Коллекция Тогжан выполнена в духе номадов. Глядя на девушек, вышагивающих по подиуму, зрители невольно переносились в бескрайние казахские степи, где гуляет вольный ветер, доносятся ароматы весеннего разноцветья и степные красавицы – свободные и гордые – скачут верхом, разнося вокруг звон шашбау.

Как всегда порадовал отменной роскошью и элегантностью бренд ZHEREBTSOV. Дизайнер Леонид Жеребцов не изменяет себе. В каком бы стиле ни была его коллекция, в ней всегда присутствуют легкий эпатаж и притягивающая взор экстравагант­ность. Но в то же время носить это можно не только на закрытых тусовках, а смело идти в люди, собирая комплименты.

С 2004 года главный модный проект страны открыл дорогу сотням талантливых дизайнеров. В числе дебютантов KFW, а также финалистов специального проекта – конкурса молодых дизайнеров New Generation Open Way в свое время оказались Аида Кауменова, Ерлан Жолдасбек, Лария Джакамбаева, Леонид Жеребцов, Тамара Ламанукаева и многие другие. За два десятилетия KFW разрослась в самое знаковое событие фэшн-индуст­рии, и в 34-м сезоне Недели моды приняли участие уже порядка тридцати брендов.

Генеральный продюсер Kazakhstan Fashion Week Саят Досыбаев отметил в числе основных современных трендов провозглашение этничной моды.

– В последнее время я стал чаще замечать тренд разумного потребления, создания одежды из одежды. Up-cycle все увереннее выходит на улицы города. Пока не сдает позиции этностиль, он на пике популярности. Молодежь все смелее прибегает к нему в повседневных образах, а когда речь заходит о государственных национальных праздниках, то на улице люди разгуливают в шапанах, головных уборах, жилетах, костюмах и платьях с богатой и интересной вышивкой. Да, можно отметить не всегда корректное использование этники, но оно складывается из-за незнания и неверного истолкования узоров и орнаментов при их применении в одежде. Насколько я знаю, сейчас группой специалистов начинается работа над электронной энциклопедией национальной орнаменталистики, в которой будут верно указаны обозначения и предназначения тех или иных символов и орнаментов.