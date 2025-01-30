Казахстанские и турецкие дизайнеры представили свои коллекции в Астане

Мода,Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

В коллекциях воедино слились традиции и современность

Фото: qazaqculture.com

Показ AFWEU Fashion Week Astana стал ярким проявлением синтеза культур, взаимодействия различных стилей и трендов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на qazaqculture.com

Своим творчеством мастера продемонстрировали, что мода – это не просто определенный цвет или фасон одежды, а настоящее искусство, благодаря которому каждый человек может найти свой образ, отражающий его внутренний мир. 

«Казахстанские дизайнеры очень любят этнический стиль и ручной труд – хэндмейд, любят вплетать в современную одежду традиционные мотивы, потому что за этим стоит история. А в Турции этнической одежды осталось очень мало. У нас курс на модерн, большое влияние оказывают европейские тренды. Я знаком со многими казахстанскими дизайнерами, которые работают именно в этностиле. Шьют свадебные платья на заказ именно в виде национальных костюмов. Это мне очень нравится и я пристально слежу за творчеством моих казахстанских коллег», – рассказал организатор показа, автор AFWEU Fashion Week Astana Айдын Ачык. 

Красочные национальные костюмы привезла дизайнер из Уральска Жамиля Утепкалиева. По ее словам, с каждым годом в Казахстане растет спрос на одежду в этностиле. Коллекции основательницы Brand by Zhamilya уже видели в Стамбуле, Дубае, Каппадокии и Баку.

«Все изделия в нашей коллекции ручной работы. На создание одного чапана уходит около 10 дней. Используем только натуральные ткани, подбираем их в Атырау и Алматы. Заказы приходят отовсюду: от казахстанских звезд, музыкантов и даже во время зарубежных показов», – отметила основательница Жамиля Утепкалиева.

Коллекцию под названием «Guni Nomad - Дочь кочевника» представила на показе в Астане основательница и дизайнер Guni Brand Гульнур Тажегенова.

«Мы хотели соединить современность с нашим национальным колоритом, чтобы женщины могли носить вещи не в ущерб своему комфорту и в то же время подчеркнуть принадлежность к народу с богатой историей. Материалы мы закупаем за рубежом. На создание коллекции вдохновили смелые казахские девушки – дочери кочевников», – подчеркнула Гульнур Тажегенова.

В мероприятии приняли участие Азамат Саин, Айкерим Шахман, представители Siluet Fashion и другие дизайнеры. Свою коллекцию привезла и Гёзде Эсбилир из Каппадокии.

«Я очень счастлива находиться здесь, в Астане. Это большая радость - делиться своим творчеством, видеть, как сближаются наши культуры. Благодарю за приглашение Айдына Ачыка и всех казахстанских зрителей», – поделилась эмоциями Гёзде Эсбилир.

Самым юным дизайнером на AFWEU Fashion Week Astana оказалась 8-летняя Инжу Муратбекова. Основательница бренда Inju Fashion не только подготовила коллекцию, но и сама вышла на подиум в качестве модели.  

«Я начала продвигать свой бренд с пяти лет. Мы создаем красивую и в то же время удобную одежду. Я участвовала в показах как в Казахстане, так и за рубежом. Меня вдохновляют красивые вещи», – рассказала юная участница.

Показ AFWEU Fashion Week Astana продемонстрировал, что мир моды не имеет границ: как пространственных, так и возрастных. Выглядеть стильно и выражать свои идеи могут как взрослые, так и дети. Мода сближает народы и подпитывает культурный интерес друг к другу.

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