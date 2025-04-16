В Италии выпустили коллекцию одежды с элементами казахской символики

Европа,Мода
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Елена Левкович
корреспондент

Модная одежда создана исключительно из натуральных материалов - кашемира, шёлка, хлопка и фурнитуры из рога

Фото Kazakh Tourism

Итальянский бренд одежды выпустил свою первую мужскую линию одежды, украшенную казахским орнаментом и изображениями юрты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Основатель бренда – казахстанец, который уже долгое время живет в Европе, но не забывает о своих корнях. Созданная им концепция отражает не только модные тенденции, но и национальный колорит родины.

Вдохновением для итальянского дизайнера стали бескрайние степи, традиционные орнаменты и атмосфера юрты - символа свободы и уюта. Фото- и видеосъемка готовых моделей прошла в Казахстане, в популярных туристских локациях – на горнолыжном курорте «Шымбулак» и в национальном парке «Чарын».

- Первая коллекция – это дань уважения корням. Yurt – это история Казахстана, рассказанная через дизайн, текстуру и палитру природы. Она включает элементы традиционных казахских орнаментов, вдохновленных древними резными узорами на деталях юрты. Вышивка и декоративные швы на изделиях повторяют линии кочевых символов, а фактура тканей напоминает натуральные материалы, используемые в традиционной одежде степных народов. Каждая деталь отражает глубокую связь с наследием, создавая баланс между современным стилем и вековыми традициями, - отметил основатель бренда Виталий Ланг.  

Модная одежда создана исключительно из натуральных материалов - кашемира, шёлка, хлопка и фурнитуры из рога. Это придаёт вещам особое качество и подчёркивает их глубокую связь с природой.

Поддержку проекту в проведении съемок в Казахстане оказало АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

- Мы всегда рады поддерживать проекты, которые продвигают природное и культурное богатство Казахстана через призму международных индустрий. Коллекция «Yurt» показывает, что наша природа и традиции могут вдохновлять мировую моду, – отметил глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

#производство #Италия #бизнес #одежда

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