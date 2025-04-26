В столице проходит очередной сезон Bozjyra Fashion Week

Мода
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Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Это знаковое мероприятие для всех дизайнеров тюркского мира, стремление которого - создать целое сообщество, влияющее на этническую моду в мире, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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С 25 по 27 апреля в Астане проходит Bozjyra Fashion Week Astana, тема сезона - «Наследие женщин Золотой Орды».

Напомним, Bozjyra Fashion Week - уникальное по своей сути событие в мире моды в Казахстане, посвященное исключительно этническому «модному» направлению стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Это знаковое мероприятие для всех дизайнеров тюркского мира, стремление которого - создать целое сообщество, влияющее на этническую моду в мире.

«Мы вдохновились силой, грацией и величием женщин, сыгравших ключевую роль в истории Великой степи. Их красота, мудрость и влияние стали основой создания коллекций одежды для женщин тюркского мира, которых объединяют наследие древних традиций и современный взгляд на женственность», - прокомментировала организатор показа Лурена Доскеева.

Фешн-ивент представил уникальные интерпретации образов кочевых цариц, воительниц, хранительниц культуры и духовных наставниц. В каждой детали - отпечаток истории: от роскошных тканей и вышивки до инновационных форм и кроя.

В показе приняли участие дизайнеры не только из Казахстана, но и из соседних республик. Так, дефиле открывала модельер из Кыргызстана Байра Толгонай - она представила гостям вечера взрослую и детскую коллекции.

Среди казахстанских модельеров можно выделить работы модного дизайнера из Актау Еркин Дуйсенбаевой. Одно из главных изделий - бомбер в этническом стиле с «говорящими» орнаментами и вышивками - представила известная телеведущая и журналист Санди Султан.

#мода #этника #Bozjyra Fashion Week Astana

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