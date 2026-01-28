«Это не просто так: сказал - отдай, и тебе отдали»: глава Минэнерго – об СРП по Кашагану

Нефть и Газ
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Пересмотр соглашений о разделе продукции, в том числе по проекту Кашаган, находится на стадии переговоров и не имеет установленных сроков. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kmg.kz

По его словам, работа в этом направлении ведется, однако речь идёт о крупных коммерческих контрактах, требующих сложных и длительных переговоров.

«Работа в данном направлении проводится, поскольку это большие коммерческие контракты. По результатам этих переговоров мы вам сообщим», - заявил министр.

Говоря о возможных сроках пересмотра СРП, Аккенженов подчеркнул, что ни казахстанское законодательство, ни нормы других юрисдикций, включая английское право, не устанавливают временных рамок для таких процессов.

«Здесь сроков никаких нет. Всё зависит от переговорных позиций сторон», - отметил он.

Министр напомнил, что в проекте Кашаган участвуют семь компаний, включая «КазМунайГаз», и решение возможно только при согласии всех сторон.

«В соответствии с СРП все семь участников должны прийти к обоюдному соглашению. В случае отказа одного из участников решение не принимается - с этим мы и сталкиваемся», - пояснил Аккенженов.

Он подчеркнул, что процесс требует формирования позиций, мнений и очных переговоров.

«Это не просто так: пришел и сказал — отдай, и тебе отдали. Необходимо прийти к общему консенсусу», - резюмировал министр.

#Минэнерго #Кашаган

