"Это невозможно" – Кульгинов о требованиях рабочих из Жанаозена

Общество
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Вице-премьер подчеркнул, что вопрос переговорный, и все должно решаться в рамках закона.

Фото: inform.kz

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов рассказал в кулуарах Правительства, какие требования выдвигают собравшиеся у здания Министерства энергетики рабочие из Жанаозена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«По ситуации с дочерними предприятиями Казмунайгаза. Вы знаете, что проводились тендерные процедуры, и та компания, которая проиграла, их рабочие сейчас ставят вопрос пересмотра. Но нужно все решать в рамках закона. Сейчас представители Министерства энергетики и КазМунайГаза ведут переговоры, объясняют, проводят разъяснительную работу. Та компания, которая проиграла тендерные конкурсы, акимат Мангистауской области, а также дочерняя компания Казмунайгаза предложили им работу, но они не согласны», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы журналистов.

Вице-премьер подчеркнул, что вопрос переговорный, и все должно решаться в рамках закона.

Журналисты поинтересовались - какие требования выдвигают собравшиеся рабочие.

«Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер. Но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

На вопрос - лоббируют ли собравшиеся интересы какой-то компании, заместитель премьер-министра ответил, что однозначного ответа на этот вопрос нельзя дать.

«Насчет лобби сейчас я однозначно не скажу. Надо в рамках закона смотреть. Уполномоченные органы дадут информацию по итогам переговоров. Не нужно здесь перебарщивать, давайте по факту смотреть. Люди, которые свои требования ставят – госорганы их слышат, будут предлагать все в рамках тех полномочий, которые у них есть», - резюмировал Алтай Кульгинов.

Информагентство напомнило, что вчера у здания Министерства энергетики Казахстана собралось около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями.

Как сообщили в нацкомпании «КазМунайГаз», собравшиеся являются бывшими работниками компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «ОзенМунайГаз», дочерней компании КМГ.

1 апреля им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тысяч тенге. Однако экс-сотрудники «БерАли Мангистау Company» отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Сегодня министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры.

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