"Это проблема не только Минэнерго" – министр о критике Токаева после ЧП в Экибастузе

По его словам, сети сегодня не относятся к Министерству энергетики.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах кабмина высказался о критике Президента в его адрес, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Это проблема не только одного Министерства энергетики, сети сегодня относятся не к Министерству энергетики», - сказал Акчулаков.

По его словам, Минэнерго отвечает за генерирующие объекты, то есть, станции.

«Соответственно, та ситуация, о которой вы сегодня слышали в отчете первого вице-премьера, это тот случай, когда всё сразу полетело, грубо говоря, когда всё сошлось в одно время. Не сработали датчики, неправильные были команды, станции подали тепло, но теплосети были изношены, пошли порывы и так далее. Это целый комплекс, поэтому работала целая комиссия», - резюмировал министр.

