Это важнейшее решение Президента – Карин об указе о проведении референдума в Казахстане

Правовая основа Второй республики

Президент подписал Указ о проведении республиканского референдума по проекту поправок в Конституцию страны. Это важнейшее решение Главы государства, которое имеет особое политическое значение.

Референдум по конституционной реформе – это очередной этап реализации президентской программы политических реформ. Программа имеет системный характер и включает в себя окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, перерас­пределение ряда властных полномочий, усиление роли и статуса Парламента, расширение участия населения в управлении страной, усиление конституционных механизмов защиты прав граждан.

И так как эти реформы основаны на запросах и предложениях общественности и экспертов, то вполне логичным является инициатива Президента реализовать их посредством референдума.

Особенность нынешнего референдума в Казахстане в том, что Президент инициирует конституционную реформу, которая не расширяет, а, наоборот, перераспределяет часть его полномочий другим институтам власти.

Таким образом, предстоящий референдум по конституционной реформе создаст правовую основу Второй республики – новой, более эффективной и сбалансированной модели взаимо­отношений государства и общества.