Этот притягательный мир закулисья
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Миллионы поклонников театра по всему миру готовы вступить в заочный спор с вождем мирового пролетарита, утверждая, что важнейшим из искусств является все-таки театр. Учрежденный в 1961 году Всемирный день театра отмечается под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Объединенные такой целью, театры в самых разных уголках планеты, помимо творческой составляющей, несут в себе и другие созидательные функции – сеять разумное, доброе, вечное в умах и душах подрастающего поколения, а также сохранять для истории богатое культурное наследие. И в этом им помогают театральные музеи. О работе одного из них – музея театра «Астана Опера» – в нашем сегодняшнем материале.