Этот притягательный мир закулисья

Театр
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Дана Аменова
корреспондент

Миллионы поклонников театра по всему миру готовы вступить в заочный спор с вождем мирового пролетарита, утверждая, что важнейшим из искусств является все-таки театр. Учрежденный в 1961 году Всемирный день театра отмечается под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Объединенные такой целью, театры в самых разных уголках планеты, помимо творческой составляющей, несут в себе и другие созидательные функции – сеять разумное, доброе, вечное в умах и душах подрастающего поколения, а также сохранять для истории богатое культурное наследие. И в этом им помогают театральные музеи. О работе одного из них – музея театра «Астана Опера» – в нашем сегодняшнем материале.

фото пресс-службы «Астана Опера»

В фондах музея театра «Астана Опера» насчитывается свыше 500 экспонатов, рассказывающих о прошлом и настоящем театрального искусства Казахстана. Администратор музея Ирина Кусенова более пяти лет остается верной хранительницей культурного наследия страны. За эти годы под ее руководством организованы многочисленные тематические выставки, раскрывающие некоторые закулисные тайны создания балетных и оперных спектаклей. Ее богатый творческий опыт помогает реализовывать проекты, связанные с прошлым и настоящим сценической жизни.

– В 2002 году я начала работать концерт­мейстером хора в Национальном театре оперы и балета имени Куляш Байсеитовой. После открытия театра «Астана Опера» была принята на работу в администрацию, работала сотрудником, как сейчас говорят, «невидимого фронта» – в режиссерском управлении оперной труппой. На гастролях знакомилась с очень интересными театральными личностями, посещала музеи, особенно запомнилась экскурсия в знаменитый театр La Scala с посещением их музея, – рассказывает Ирина Кусенова.

С момента открытия «Астана Опера» в 2013 году театральным музеем заведовала заслуженный работник культуры Априза Хусаинова. Именно тогда в фонды музея поступили первые экспонаты: личные вещи известных театральных деятелей, книги, нотные партитуры и другие предметы. После ее кончины музей перешел в ведение Ирины Кусеновой.

О специфике творческой работы она может увлеченно рассказывать часами.

– Наша работа интересна тем, что связана с историей отечественного оперного и балетного искусства. Ранее мы провели выставки памяти выдающихся деятелей культуры – Куляш Байсеитовой, Газизы Жубановой, итальянского сценографа Эцио Фриджерио, заслуженного деятеля РК, основателя балетной труппы в НТОБ имени Куляш Байсеитовой Турсынбека Нуркалиева. Кроме того, в двенадцатом сезоне провели выставку к 80-летию народной артистки РК Хорлан Калиламбековой. Экспонаты для выставок предоставляли родственники театральных деятелей. На мероприятии, приуроченном к 175-летию великого мыслителя, философа и композитора Абая, украшением экспозиции стали холсты, где запечатлены сцены из оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай». Данная постановка – визитная карточка «Астана Опера», которая покорила театральные подмостки не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. В нынешнем году мы также планируем организовать ряд проектов, приуроченных к 180-летию великого Абая, – продолжает Ирина Кусенова.

Особый интерес посетителей музея вызывают сценические костюмы к оперным и балетным спектаклям. И неудивительно: ведь их создавали известные зарубежные и отечественные мастера – обладательница премии «Оскар» Франка Скуарчапино (Италия), Манана Гуниа (Грузия), заслуженные деятели РК Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов. В антракте зрители с вниманием и восхищением рассматривают каждый шов, россыпь пайеток и камней на великолепных нарядах.

Фонд музея продолжает пополняться личными вещами, фотографиями, нотными партитурами и книгами от звезд казахстанского оперного и балетного искусства. Эти ценные раритеты экспонируются в арт-галерее под стеклом.

– Здесь можно увидеть и костюмы, в которых блистали на сцене Роза Багланова, Бибигуль Тулегенова, Сара Кушербаева, Ермек Серкебаев, Еркегали Рахмадиев, Нуржамал Усенбаева, Алибек Днишев, Хорлан Калиламбекова, Майра Мухамедкызы, имена которых золотыми буквами вписаны в историческую театральную летопись Казахстана. В книге почетных гостей мы собираем пожелания с автогра­фами известных личностей. В ней уже есть записи от Суми Чо, Юрия Башмета, Бибигуль Тулегеновой, Шахимардана Абилова и других деятелей культуры, – говорит заведующая музеем.

Среди экспонатов особое место занимают концертное платье Бакыт Ашимовой, концертный костюм Розы Баглановой для юбилейного вечера, а также сценические наряды Сары Кушербае­вой, Султана Байсултанова, Жамили Баспаковой, в которых они выходили на сцену в спектаклях «Лебединое озеро», «Севильский цирюльник» и «Травиата». Взгляды театралов приковывает бюст Абая, подаренный поклонниками Ермеку Серкебаеву, служебное удостоверение, брошь и фотография Биби Артыковой, книга народного артиста КазССР Курманбека Жандарбекова «Көргендерім мен көңілдегілерім», а также деревянная шкатулка, подаренная ему Бауыржаном Момышулы. Самым крупным экспонатом музея можно назвать пианино Канабека Байсеитова, доставленное в столицу из Алматы в 2016 году.

В организации выставок задействованы все отделы и службы театра. Каждый месяц перед премьерными показами или концертами открываются пять-шесть новых экспозиций. Здесь выставляются портреты занятых в постановках артистов, их костюмы, реквизит. У зрителей появляется возможность рассмотреть каждую деталь костюма или реквизита с близкого расстояния. Фотографии с таких выставок разлетаются по социальным сетям, делая бренд «Астана Опера» еще более узнаваемым во всем мире.

При театре действует детская студия театральных ремесел, картины и поделки воспитанников которой также выставляются в экспозициях музея.

– В ноябре 2022 года учредитель международного проекта We are the world Стефани Гаспар провела первую в Казахстане выставку рисунков. В последующие годы наши ребята принимали участие в международных выставках, часто становились победителями и достойно представляли свою страну. По традиции 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, предоставляем площадку для проведения концерта и выставки. Мы одними из первых начали проводить такие мероприятия, и коллеги стали перенимать наш опыт, – заключила Ирина Кусенова.

Музей активно сотрудничает с разными учебными заведениями, что способствует обмену опытом и знаниями, а также созданию новых проектов.

#музей #театр #Астана Опера

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