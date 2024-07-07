Евро-2024: определились все полуфиналисты

Футбол
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Испания, Франция, Нидерланды и Англия поспорят за главный европейский трофей, передает Kazpravda.kz

Фото: УЕФА

Футболисты сборной Англии завоевали путевку в полуфинал чемпионата Европы, в серии пенальти победив Швейцарию.

Основное время завершилось со счетом 1:1. На 75-й минуте Брил Эмболо вывел сборную Швейцарии вперед. Победный для этой команды счет продержался пять минут: автором ответного гола стал Букайо Сака.

В дополнительное время счет не изменился в серии пенальти успешнее оказалась Англия – 5:3.

Между тем футболисты сборной Нидерландов со счетом 2:1 победили национальную команду Турции в четвертьфинале чемпионата Европы.

На 35-й минуте Самет Акайдын вывел сборную Турции вперед.

На 70-й минуте Стефан де Врей сравнял счет, на 76-й повела в счете уже команда Нидерландов: здесь зафиксирован автогол турецкого игрока Мерта Мюльдюра.

В 1/2 финала Нидерланды сыграют с Англией, а Испания с Францией.

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