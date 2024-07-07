Евро-2024: определились все полуфиналисты

Испания, Франция, Нидерланды и Англия поспорят за главный европейский трофей, передает Kazpravda.kz
Футболисты сборной Англии завоевали путевку в полуфинал чемпионата Европы, в серии пенальти победив Швейцарию.
Основное время завершилось со счетом 1:1. На 75-й минуте Брил Эмболо вывел сборную Швейцарии вперед. Победный для этой команды счет продержался пять минут: автором ответного гола стал Букайо Сака.
В дополнительное время счет не изменился в серии пенальти успешнее оказалась Англия – 5:3.
Между тем футболисты сборной Нидерландов со счетом 2:1 победили национальную команду Турции в четвертьфинале чемпионата Европы.
На 35-й минуте Самет Акайдын вывел сборную Турции вперед.
На 70-й минуте Стефан де Врей сравнял счет, на 76-й повела в счете уже команда Нидерландов: здесь зафиксирован автогол турецкого игрока Мерта Мюльдюра.
В 1/2 финала Нидерланды сыграют с Англией, а Испания с Францией.