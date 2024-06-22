Евро: Украина и Австрия одержали первые победы

Футбол
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Нидерланды и Франция разошлись миром, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: УЕФА

Футболисты сборной Украины со счетом 2:1 взяли верх над национальной командой Словакии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии.

На седьмой минуте Иван Шранц вывел сборную Словакии вперед. Однако во втором тайме Украине удалось переломить ход встречи: на 54-й минуте отличился Николай Шапаренко, на 80-й – Роман Яремчук.

В свою очередь, футболисты сборной Австрии со счетом 3:1 взяли верх над Польшей в матче второго тура группового этапа проходящего в Германии чемпионата Европы.

Австрийцам удалось выйти вперед уже на девятой минуте, когда ворота соперника поразил Гернот Траунер. Однако на 30-й минуте Польша отыгралась, что стало следствием точного удара Кшиштофа Пентека.

На 66-й минуте Австрия вновь повела в счете, автор гола – Кристоф Баумгартнер.

На 78-й минуте австриец Марко Арнаутович реализовал пенальти. Предшествовавшее этому стандарту нарушение в штрафной площади сборной Польши получилось курьезным: нападающий споткнулся об лицо вратаря Войцеха Щенсны (тот получил желтую карточку).

Знаковым моментом было появление на поле во втором тайме лидера сборной Польши нападающего Роберта Левандовски. Тот не сыграл в предыдущем матче, поскольку незадолго до старта Евро-2024 получил травму. За отведенные ему полчаса игрового времени Левандовски отметился желтой карточкой.

Теперь у трех команд в группе D по три очка – у Франции, Нидерландов и Австрии. Польша в двух матчах баллов не набрала.

В третьем туре сборная Австрии 25 июня сыграет с Нидерландами, а команда Польши в этот же день - с Францией).

Между тем матч между сборными Нидерландов и Франции завершился со счетом 0:0.

На 69-й минуте Хави Симонс поразил ворота французов, но гол был отменен из-за положения вне игры.

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе, сломавший нос в матче с Австрией, в игре с Нидерландами участия не принимал.

После двух туров сборная Нидерландов занимает первое место в группе D, Франция – на второй строчке. У обеих команд по 4 очка. На третьем месте находится Австрия (3), на четвертом – Польша (0). Поляки лишились шансов на выход в плей-офф.

В следующем туре команда Нидерландов сыграет с Австрией, сборная Франции – с Польшей.

#футбол #Евро-2024 #Украина #Австрия

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