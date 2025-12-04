Спустя десять лет после подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом наши отношения приобрели характер широкого и динамичного партнерства. Оно охватывает политический диалог, сотрудничество в области безопасности и экономического развития, а также многостороннюю дипломатию, взаимосвязанность и инновации. В эпоху, отмеченную геополитической напряженностью и глобальной неопределенностью, Казахстан остается для Европейского Союза стабильным, конструктивным и перспективным партнером.

На многостороннем уровне мы тесно сотрудничаем в целях соблюдения принципов Устава ООН, содействия мирным решениям, укрепления международной системы, основанной на правилах и сотрудничестве, а также на уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

Дипломатическая деятельность Казахстана – от предотвращения конфликтов до участия в глобальных форумах – соответствует приоритетам ЕС по содействию миру, диалогу, деэскалации и укреплению международных партнерских отношений. Благодаря такому общему подходу наши отношения обрели более стратегический характер, а наше сотрудничество стало более актуальным в ряде областей в современном геополитическом контексте, например, в области взаимодействия по вопросам предотвращения обхода санкций. Прекращение войны и установление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине является общим приоритетом Казахстана и ЕС.

Еще одной областью, в которой наше партнерство приносит конкретные результаты, является транспортная взаимосвязанность. Транскаспийский международный транспортный коридор быстро приобрел стратегическое значение как надежный и устойчивый мост между Центральной Азией и Европой. Благодаря европейским и международным инвестициям в размере более 10 млрд евро, Средний коридор становится быстрее, эффективнее и в значительной степени цифровым. Укрепление этого маршрута имеет важное значение не только для торговли, но и для построения более устойчивой архитектуры евразийской транспортной инфраструктуры, которая снижает уязвимость и диверсифицирует связи Европы с другими странами региона.

Экономические связи остаются прочным и важным пунктом нашего партнерства. Более 4000 европейских компаний осуществляют свою деятельность Казахстане, а сотрудничество в рамках программ «HorizonEurope», «Erasmus+» и расширяющиеся межличностные контакты отражают наши инвестиции в долгосрочную модернизацию. Переговоры об упрощении визового режима еще больше укрепят это взаимодействие, способствуя развитию деловых, инновационных и академических связей.

Еще одним важным и стратегическим аспектом нашего партнерства является обеспечение поставок критически важного сырья, энергоресурсов и технологий, которые лежат в основе «зеленого» и цифрового перехода Казахстана и Европы. Недавние перебои в поставках продемонстрировали риски чрезмерной зависимости от небольшого количества глобальных поставщиков. Партнерство Казахстан - ЕС имеет уникальные возможности для решения этих проблем. Оно может способствовать ускорению энергетической диверсификации, увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии, поддержке технологического развития и поставкам значительной доли сырья, которое ЕС считает критически важным. Наше стратегическое партнерство в области устойчивого сырья, аккумуляторных батарей и «зеленого» водорода, а также совместная дорожная карта на 2025–2026 годы создают прочную основу для претворения этого потенциала в жизнь.

Наша общая задача на будущее заключается в определении стратегических и высокоэффективных проектов, которые углубят наше сотрудничество в области обработки и переработки, а также будут способствовать инновациям в таких областях, как геологическая разведка, переработка аккумуляторных батарей и экологически чистый водород. Речь идет не только о материалах, но и о формировании устойчивых, перспективных цепочек создания добавленной стоимости, которые укрепят конкурентоспособность ЕС и одновременно будут способствовать модернизации промышленного сектора Казахстана.

Спустя десять лет после подписания Cоглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве наше направление деятельности четко определено. Мы строим партнерство, которое способствует миру, укрепляет глобальное сотрудничество, усиливает устойчивую связь и поддерживает долгосрочную устойчивость Казахстана и Европы.

Следующее десятилетие должно пройти под знаком реализации: укрепление цепочек создания добавленной стоимости, модернизация инфраструктуры, углубление технологического сотрудничества и реализация конкретных совместных проектов. Казахстан является надежным партнером на этом пути. Вместе мы сможем превратить общие вызовы в общие преимущества и сформировать более безопасное, устойчивое и конкурентоспособное будущее для обеих сторон.