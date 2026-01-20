Александр и Анна уже 20 лет вместе – в семье и в спорте. Бывшие члены национальной сборной, они не уехали туда, где есть готовые условия, а начали с нуля – без базы, без финансирования, под открытым небом. Сегодня у них тренируются более 50 детей, а их дом стал нас­тоящим спортивным центром.

– Мы познакомились в национальной сборной Казахстана по биатлону. Оба пришли туда из лыжных гонок – по инициативе олимпийского чемпиона Владимира Михайловича Смирнова. У нас оказалось много общего: одинаковое отношение к тренировкам, дисциплине, спорту и к жизни. Мы мечтали добиться результатов и при этом быть вместе, – начал свой рассказ Александр.

Когда между Александром и Ольгой завязались отношения, они стали не просто семейной парой, а настоящей командой – и в спорте, и в жизни.

– Позже выяснилось, что нам близки одни и те же ценности: сельская жизнь, собственный дом, большая семья. И сегодня, спустя 20 лет, мы по-прежнему движемся в одном направлении и, главное, смотрим в одну сторону, – говорит Анна.

Супруги рассказали, что Акколь для лыжной базы они выбрали сознательно. Это родина Александра, здесь его корни, да и сама местность компактная, живописная, с идеальной природой для лыжного спорта.

– К детскому спорту мы пришли не сразу, только когда начали подрастать наши шестеро детей и захотелось дать им хорошую физическую базу. Были варианты уехать в Щучинск или Кокшетау, где уже есть развитые школы. Но там тренеров хватает. А в Акколе при всех природных возможностях лыжный спорт практически отсутствовал. Мы решили: если не здесь, то где? Условий не было никаких. Но было желание – передать опыт и вырастить сильных, здоровых детей. Огромную роль сыграли родители наших воспитанников. Они поддержали нас и морально, и материально, взяли на себя значительную часть расходов по обустройству базы. Без них мы бы не справились, – рассказывает Александр.

После двух лет тренировок под открытым небом стало ясно: на государственном уровне вопрос не решается. Тогда семья решила действовать самостоятельно – без ожиданий от государства и претензий к нему. Освободился дом родителей Александра, и спортивная семья, в которой к тому времени родились шестеро детей, решила переоборудовать его под лыжную базу. На ремонт ушло несколько месяцев и немало средств. Работали своими руками, вместе с детьми и их родителями.

– Так наш дом стал базой в буквальном смысле слова, – с гордостью в унисон говорят Александр и Анна.

Надо ли говорить, с каким воодушевлением восприняли аккольцы энтузиазм Александра и Анны! Вместо телевизора и смартфона, бесцельного шатания по улицам в Акколе появилось место притяжения, которое для детишек – не просто место тренировок, это пространство, где они общаются, празднуют дни рождения, пьют чай, делают стенгазеты, читают, придумывают проекты.

– Они чувствуют себя здесь как дома. Иногда приходится буквально выгонять их вечером – не хотят расходиться, – смеется Анна.

Лыжная школа развивается. Александр и Анна строят планы по ее расширению, улучшению.

– Мы видим нашу базу компактной, но функциональной: теплые раздевалки, помещение для хранения и подготовки инвентаря, зал для собраний судей. Чтобы можно было проводить соревнования любого уровня – хоть чемпионат страны. Нужна и уличная площадка для общей физической подготовки. ­Атмосфера важна, но без инфраструктуры и тренеров она не появится. Здесь все взаимо­связано, – делится Александр.

Сегодня здесь тренируются более 50 ребят. Они талантливые, трудолюбивые, мотивированные. Но один талант – это только начало. Нужны инвентарь, лыжероллерная трасса, средства на выезды и сборы, признается Александр.

Семья вкладывает в работу все: дом, личный автомобиль, снегоход, которым сами готовят трассу. Даже бабушка помогает – сидит с младшими детьми, чтобы Александр и Анна могли тренировать.

Работают сообща, но роли распределены. Александр отвечает за техническую часть: трасса, инвентарь, смазка лыж. Это отдельная наука, и у него огромный опыт – он работал сервисменом в национальной сборной. Анна больше занимается детьми, взаимодействием с родителями, атмосферой в команде и планированием тренировок. Когда Александр уезжает в командировки, Анне приходится брать на себя все, включая подготовку трассы на снегоходе. Это тяжело, но они не жалуются и ничего не просят.

Но все же у школы есть потребности – отопление дома, бензин, необходим новый снегоход, без которого занятия лыжами просто невозможны, а старый, которому больше 20 лет, стал барахлить. И, конечно, очень важны выезды на крупные базы, такие как Щучинский центр зимних видов спорта, без них невозможно дальнейшее развитие. Все эти нужды можно было бы закрыть, если бы тренеры ввели плату за проводимые ими дополнительные тренировки, мастер-классы, факультативные занятия вне выделенных часов, за которые им зарплату платит государство. Александр и Анна совершенно не рассматривают такой вариант, занимаясь с детьми бесплатно дополнительное время практически каждый день.

Может быть, найдется меценат, который захочет поддержать школу?

– Все большое начинается с малого. Мы хотим, чтобы в Акколе тренировались не десятки, а сот­ни людей – и дети, и взрослые. Чтобы были освещенные трассы, удобная база, соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Север и восток Казахстана созданы для зимних видов спорта. Нужно лишь дать людям условия. А здоровое население – это уже вклад в экономику страны, – говорит Александр.

У спортивной семьи есть мечта – воспитать спортсменов, которые прославят свой край и Казахстан. Увидеть своих учеников на международной арене и понять, что все это было не зря.

– Ну а лично я мечтаю хотя бы раз в жизни пробежать легендарный марафон Vasaloppet в Швеции. Там стартуют более 20 тысяч лыжников со всего мира. Это настоящая классика, – с воодушевлением говорит Анна, мама шестерых детей, обладатель знака «Күміс алқа».

И что-то мне подсказывает, что Анна пробежит этот марафон. Обязательно. Потому что удача сопутствует тем, кто отдал свой дом под лыжную базу для сельских детей. Кто верит в то, что они станут великими спортсменами, начав свой путь с Акколя. Эта лыжная база не была историей успеха из презентации. Это был энтузиазм в чистом виде, без грантов и ленточек на открытии. Снегоход, которому больше двадцати лет. Трасса, сделанная своими руками. Родители, которые не спрашивают, кто должен, а приходят и помогают.

Именно так в сельской местности и появляются настоящие школы для юных спортсменов – не по приказу спортивного ведомства, а по импульсу сделать что-то важное и нужное для своей земли. Иногда развитие страны начинается не из громких проектов, а с того, что кто-то в небольшом поселке решил отдать свой дом под лыжную базу…