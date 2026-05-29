Казахстан – Россия: укрепляя основы дружбы и добрососедства

Визит особой важности

Государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан был давно анонсирован и ожидаем. Это ключевое мероприятие двусторонней повестки текущего года, и стороны подошли к его подготовке с максимальным вниманием: переговоры глав двух государств должны были не только подтвердить высокий уровень казахско-российского сотрудничества, но и укрепить его, наполнить новым содержанием. И на встрече в Астане удалось этого достичь.

Напомним, что в казахстанскую столицу Президент РФ прибыл еще 27 мая. Государственный визит – самый высокий по дипломатическому статусу и подразумевает соблюдение соответствующего церемониа­ла. Так, с момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в Астане борт Президента России сопровождали истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан. В аэропорту высокого гостя встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президента РФ и членов официальной делегации на казахстанской земле приветствовали дети с флажками двух стран и барабанщицы Дворца школьников имени Махамбета Утемисова. В терминале аэропорта сводный ансамбль домбристов Дворца школьников имени аль-Фараби и баянист, лау­реат международных конкурсов Радмир Хайбуллин сыграли для российского лидера попурри из кюев Курмангазы и русских музыкальных произведений.

Стоит подчеркнуть, что Казах­стан и Россию связывают проч­ные узы дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, так что торжественная встреча – не просто протокол, а знак уважения и искреннего гостеприимства, который призван подчеркнуть значимость мероприятия и уровень отношений между государствами.

Вчерашние переговоры Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина также начались с торжественных церемоний: перед Дворцом Независимости звено истребителей Сил воздушной обороны Республики Казахстан выполнило демонстрационный полет, оставив за собой бело-сине-красный дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета российского флага.

На переговорах в узком составе Глава нашего государства вновь тепло поприветствовал Президента России, отметив, что

Владимир Путин – всегда желанный и уважаемый гость в Казахстане, к приезду которого готовятся с особым вниманием.

– Это событие имеет огромное значение с точки зрения развития стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Но, полагаю, имеет также большое значение с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности на Евразийском континенте, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Президент РК остановился на двух моментах обширной повестки дня переговоров.

В первую очередь он отметил важность подготовленного к данному визиту Совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Касым-Жомарт Токаев назвал документ «очень оригинальным» и рассказал, что лично работал над данным текстом. По его мнению, это совместное заявление войдет в летопись сотрудничества двух стран, поскольку отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной, долгосрочной основе.

– Второе – это подписание соглашений относительно строительства атомной станции в Казахстане. Уже сейчас я хотел бы выразить Вам признательность за личную поддержку данного проекта. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно, – обратился Глава нашего государства к российскому лидеру.

Он также подчеркнул: народы Казахстана и России – друзья и братья, у нас много общего, в том числе и богатое историческое прошлое, культурные традиции, менталитет. И встреча в Астане имеет равно большое значение для обоих государств.

– Мы будем работать во имя коренных интересов наших народов. А они заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, сотрудничестве. Всем нам нужен мир, для того чтобы развиваться дальше, – убежден Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент России поблагодарил Главу нашего государства за теплый прием.

– Мы имели удовольствие принимать Вас в прошлом году с государственным визитом. Тогда много было сделано для того, чтобы предпринять дополнительные шаги по углублению нашего стратегического партнерства, которое действительно основано на прочных традициях дружбы, взаимного уважения на протяжении столетий сосуществования наших народов, в том числе в рамках единого государства. Уверен, что наша работа в эти дни тоже будет весьма продуктивной, – сказал Владимир Путин.

Он также выразил благодарность казахстанскому лидеру за возможность накануне официальных переговоров провести время в неформальной обстановке и обсудить важные направления двустороннего взаимодействия. ​

– Приятно, что наши делегации находятся здесь в праздничные дни. У нас Курбан-байрам отмечают граждане России, которые исповедуют ислам. Я знаю, что и в Казахстане тоже отмечают этот праздник, – добавил Президент РФ.

Обширная

повестка дня

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина продолжились в расширенном составе с участием членов официальных делегаций.

Глава государства подчеркнул, что рассматривает государственный визит Президента России в Казахстан как подтверждение особого характера отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

– Для Казахстана дружественные, близкие связи с Россией, без преувеличения, представляют первостепенную важность. Благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество продолжает уверенно развиваться во всех сферах и, можно сказать, служит образцовым примером межгосударственных связей. Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов. Есть только позитивная динамика, и мы неустанно развиваем сотрудничество, наполняя его новыми идеями и проектами, – сказал Президент РК.

По словам Касым-Жомарта Токаева, несмотря на непростую обстановку в мире, двустороннее сотрудничество, особенно в экономической сфере, успешно развивается.

– Россия является крупнейшим инвестором казахстанской экономики среди всех присутствующих здесь государств. Казахстанские вложения в российскую экономику превысили 9 миллиардов долларов – это хороший показатель. Это результат совместной работы администраций, правительств, и, как мы договорились, эта работа будет иметь свое успешное продолжение. На сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически 53 миллиарда долларов, 122 проекта вошли в так называемый операционный цикл, то есть реализованы, – сообщил он.

Особого внимания, по мнению Главы государства, заслуживает сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

– Недавно в Астане состоялись Дни России в Казахстане, которые с большим воодушевлением были встречены жителями и гостями столицы. Знаковыми событиями в прошлом году стали открытие Аллеи Вечной дружбы Казах­стана и России в Астане и Сквера Дружбы Казахстана и России в Москве. Укреплению гуманитарных контактов, прежде всего между молодежью наших стран, послужит проведение третьих «Игр будущего» в Астане. Особо хотел бы отметить проект «Сириус» в Казахстане. Я лично его поддерживаю, поскольку считаю, что он очень полезен для подготовки кадров будущего, – подчеркнул Президент.

Отдельно было отмечено взаимодействие Казахстана и России в рамках различных многосторонних площадок. В частности, по словам Главы государства, наши страны продуктивно работают в формате «Центральная Азия – Россия». По его мнению, этот формат должен укрепляться в контексте того внимания, которое сейчас во всем мире проявляется именно к региону Центральной Азии.

– Мы будем и далее работать в направлении укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами, – заявил Президент.

В свою очередь Владимир Путин также обратил внимание, что российско-казахстанское сотрудничество динамично развивается на принципах равноправия и взаимного уважения.

– В ходе Вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в нашем совместном заявлении, что двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества. Так оно и есть, – сказал он.

Президент РФ также отметил, что помимо совместного заявления в рамках визита подготовлен также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества – от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов.

– Уверен, что все это будет не только принято, но и ляжет в основу укрепления фундамента нашего взаимодействия. Реализуется 70 совместных инвестпроектов, и это только начало. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые, безусловно, принесут очень хороший результат, – подчеркнул Президент России.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса, цифровизации.

Знаковые документы

После обстоятельных переговоров состоялась церемония подписания президентами Касым-Жомартом­ Токаевым и Владимиром Путиным Совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Оба лидера подчерк­нули особую значимость этого документа для дальнейшего развития двусторонних отношений.

– Данный документ тщательно продуман, рационален с точки зрения целеполагания. В нем сформулированы опорные точки и долгосрочные ориентиры дальнейшего развития стратегического партнерства и добрососедских взаимоотношений наших стран, – подчеркнул Глава нашего государства.

В качестве основ дружбы и добрососедства народов Казахстана и России в документе определены следующие аспекты: общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства; общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога; общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества; экономическое партнерство; языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость; молодежное сотрудничество, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта, а также совместный взгляд в будущее.

«Последовательно повышая прочность этих семи основ, мы укрепляем доверие и стабильность, расширяем возможности для достойного будущего наших народов. Мы убеждены, что дружба и добрососедство Казахстана и России, опирающиеся на общую историю и стремление к созиданию, будут надежным фундаментом наших межгосударственных отношений на историческую перспективу», – подчеркивается в Совместном заявлении.

В рамках визита были закреплены и другие конкретные договоренности: в присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись межправительственными и межведомственными документами.

Так, заключены два важных соглашения между правительствами Казахстана и России: об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории РК и о предоставлении Правительству РК государственного экспортного кредита для финансирования строительства АЭС.

Кроме того, между правительствами двух стран достигнуты: Соглашение о создании и функ­ционировании в нашей стране международной общеобразовательной школы «Казахстан – Сириус» и центра по работе с талантливыми детьми и молодежью «Казахстан – Сириус»; Соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере.

Министерство науки и высшего образования РК и Министерство науки и высшего образования РФ заключили Соглашение о финансировании расходов на обучение граждан Российской Федерации в филиале некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» в городе Омске.

Принято Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством финансов РК и Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Национальный банк РК и Центральный банк РФ заключили двустороннее Соглашение о валютном свопе казахстанский тенге⁄российский рубль, а также подписали Меморандум о сотрудничестве.

Принят План мероприятий по сотрудничеству: министерств транспорта Казахстана и России – в области развития цифровизации на транспорте; Агентства РК по атомной энергии и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ – в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026–2030 годы; Министерства здравоохранения РК и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.

Также План совместных действий приняли АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ОАО «Российские железные дороги» по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.

Кроме того, в рамках визита подписаны: Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента РК и АО «ТАТМЕДИА»;­ Меморандум о сотрудничестве между Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилева и Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономического развития РФ.

Конструктивный и плодотворный диалог

Итоги переговоров лидеры подвели на совместном брифинге для СМИ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает государственный визит Владимира Путина как исключительно важное событие в развитии стратегического парт­нерства и союзнических отношений Казахстана и России.

– Прежде всего хочу поблагодарить Президента России за содержательную статью, опубликованную в преддверии нашей встречи. Этот материал воспринят в нашей стране с неподдельным интересом, поскольку содержит обширные фактические данные и выводы, имеющие большое значение для дальнейшего успешного развития сотрудничества на основе добрососедства и взаимного уважения. Не могу не высказать согласия с тезисом о том, что фундаментом казахстанско-российского взаимодействия является общая ответственность за стабильность и развитие всего евразийского пространства. Выражаю сердечную признательность за добрые слова в адрес Казахстана и высокую оценку проводимых в нашей стране реформ,– сказал Глава нашего государства.

По словам Президента Казах­стана, нынешний визит наглядно продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве.

В подтверждение он привел конкретные данные. Так, объем торговли между странами прогнозируется на уровне 30 млрд долларов. По объему инвестиций, вложенных в экономику нашей страны, Россия вышла на первое место среди всех других государств. У стран 177 проектов экономического сотрудничества, из которых 122 реализованы.

– Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией, – подчеркнул Президент. – Считали и считаем Россию великим евразийским государством с богатейшим историческим прошлым и огромным потенциалом будущего развития. Уже сейчас, невзирая на все трудности санкционного характера, российская экономика по паритету покупательной способности, согласно данным основных международных финансовых институтов, вышла на четвертое место в мире и первое место в Европе. В прошлом году объем номинального валового внутреннего продукта России превысил 2,5 триллиона долларов – впечатляющий результат. Обладая несметными природными ресурсами, инженерной и научной элитой, квалифицированным рабочим персоналом, Россия никогда не утратит своих лидирующих позиций в глобальной экономике и, следовательно, будет играть заметную роль на мировой геополитической арене, – убежден он.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспрецедентно высокий качественный уровень двустороннего сотрудничества – это огромная заслуга российского лидера Владимира Путина, который, будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, последовательно проводит курс на укрепление статуса России как великой державы.

– Без прямого участия России ни одна крупная и значимая меж­дународная проблема не может и не сможет найти должного решения, – акцентировал Глава государства. – Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка, с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства. Казах­стан искренне заинтересован в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. Наши государства по сути составляют основу огромного евразийского пространства, мы вместе работаем на благо проч­ной и неделимой безопасности Евразии. Нас объединяют исторические корни, культурные традиции, менталитет и, главное, самая протяженная граница в мире. Поэтому вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие – это не пропагандистские лозунги, а сама суть мирного бытия наших народов, прочная гарантия их успехов во всех сферах общественной жизни. Мы в Казахстане это хорошо понимаем, должным образом воспринимаем и поэтому считаем всестороннее сотрудничество с Россией приоритетным. Считаем работу в этом направлении святой обязанностью руководителей наших стран, как настоящих, так и будущих, потому что дружбе и сотрудничеству Казахстана и России альтернативы не существует, – подчеркнул он.

Говоря о состоявшихся в Астане переговорах, Президент РК отметил, что они прошли в деловой и конструктивной атмосфере, состоялся продуктивный обмен мнениями по всем вопросам повестки дня, были достигнуты договоренности стратегического характера.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности в Евразии.

– В условиях непрекращающейся турбулентности в мировой политике особую ценность приоб­ретают устойчивые, предсказуемые модели межгосударственного партнерства. Отношения между Казахстаном и Россией в полной мере отвечают этой цели, они выдержали испытание временем и сейчас успешно противостоят вызовам новой эпохи. Наше многогранное партнерство базируется на масштабных проектах, приносящих практическую пользу народам двух стран. Устойчивость торгово-экономических связей, активность предпринимателей обеспечивают стабильный рост основных отраслей экономики в Казахстане и России, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Только в сфере АПК объем двусторонней торговли за последние пять лет увеличился на один миллиард долларов. Поступательно развивается инвестиционное сотрудничество: общий объем российских вложений в казах­станскую экономику превысил 29 млрд долларов, а казахстанские инвестиции в экономику России достигли 9 млрд долларов. В РК успешно работают более 20 тыс. компаний с российским участием.