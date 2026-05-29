Казахстан – Россия: укрепляя основы дружбы и добрососедства

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры
Визит особой важности
Государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан был давно анонсирован и ожидаем. Это ключевое мероприятие двусторонней повестки текущего года, и стороны подошли к его подготовке с максимальным вниманием: переговоры глав двух государств должны были не только подтвердить высокий уровень казахско-российского сотрудничества, но и укрепить его, наполнить новым содержанием. И на встрече в Астане удалось этого достичь.
Напомним, что в казахстанскую столицу Президент РФ прибыл еще 27 мая. Государственный визит – самый высокий по дипломатическому статусу и подразумевает соблюдение соответствующего церемониала. Так, с момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в Астане борт Президента России сопровождали истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан. В аэропорту высокого гостя встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Президента РФ и членов официальной делегации на казахстанской земле приветствовали дети с флажками двух стран и барабанщицы Дворца школьников имени Махамбета Утемисова. В терминале аэропорта сводный ансамбль домбристов Дворца школьников имени аль-Фараби и баянист, лауреат международных конкурсов Радмир Хайбуллин сыграли для российского лидера попурри из кюев Курмангазы и русских музыкальных произведений.
Стоит подчеркнуть, что Казахстан и Россию связывают прочные узы дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, так что торжественная встреча – не просто протокол, а знак уважения и искреннего гостеприимства, который призван подчеркнуть значимость мероприятия и уровень отношений между государствами.
Вчерашние переговоры Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина также начались с торжественных церемоний: перед Дворцом Независимости звено истребителей Сил воздушной обороны Республики Казахстан выполнило демонстрационный полет, оставив за собой бело-сине-красный дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета российского флага.
На переговорах в узком составе Глава нашего государства вновь тепло поприветствовал Президента России, отметив, что
Владимир Путин – всегда желанный и уважаемый гость в Казахстане, к приезду которого готовятся с особым вниманием.