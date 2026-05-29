Сквозь боль и испытания

Есть в календаре дата, которая ежегодно напоминает нам о печальных событиях прошлого. 31 мая в Казахстане считается Днем памяти жертв политических репрессий и голода, повлекших за собой гибель миллионов соотечественников.

Как стало известно из архив­ных данных области, на долю жителей Аулие-Аты (ныне Тараза) и одноименного уезда в первой четверти ХХ века выпало множество бед и лишений. Политика царского правительства привела к обострению классовых и социальных противоречий, росту числа разорившихся крестьянских хозяйств и неустроенных переселенцев. Позже на плечи народа легли тяготы Первой мировой войны в виде массовых реквизиций скота и фуража. Царский указ в 1916 году о мобилизации на тыловые работы вызвал волну возмущения и послужил причиной восстания казахов, охватившего все уезды Сырдарьинской области.

Для борьбы с голодом азиатских и европейских зажиточных людей, попавших в списки буржуа, в 1918 году обязали выплатить крупную сумму денег. Из предоставленных исполкому списков в городе Аулие-Ата и уез­де буржуями среди туземных жителей числились 74 человека, среди европейского населения – 31. Эти меры привели к тому, что в уезде практически не осталось капиталистов и крупных скотоводческих ферм. Уже через год у тех людей, которые ранее владели кустарными мануфактурами, занимались сельским хозяйством, могли прокормить и свою семью, и дать рабочие места многим, осталось лишь один-два дома, небольшой участок земли, лошадь, корова и несколько овец. На тот момент богатым капиталистом считался тот, у кого дом был с деревянными полами, имелась мебель, а если еще и небольшое стадо скота осталось и вдобавок грамоте обучен – это прямой путь оказаться в списке «врагов народа».

Повсюду царили разруха и голод, промышленные предприя­тия без должного управления бездействовали, в плачевном состоянии находилось и сельское хозяйство. Окончание Первой мировой войны и совпавшая с этим временем Гражданская война обрушились на людей «белым» и «красным» террором.

Выбранный политический курс предполагал ряд реформ в народном хозяйстве, в том чис­ле принуждение кочевников к оседлому образу жизни против их воли, перешедшее в массовую коллективизацию. В стране насильственно переселяли людей из родных мест, изымали скот, имущество. Люди были доведены до голода и массово погибали. За одно скорбное десятилетие были разрушены веками сложившиеся устои.

В своей книге шведский политик Пер Альмарк «Открытая рана» характеризует эти действия в Советском Союзе следующим образом: «…Многих граждан убивали потому, что они принадлежали не к тому классу. Это были (или должны были быть) буржуазия, аристократия, кулачество. Другие пострадали потому, что относились к «плохой нации или расе» – это украинцы, черноморские греки, немцы Поволжья и другие, третьи – за плохие политические «фракции» – троцкисты, меньшевики и т. д. А еще были сыновья или дочери, жены или мужья, матери или отцы тех, кого большевики в чем-то обвиняли…»

Шла активная борьба с инакомыслием, сопровождавшаяся карательными мерами. В стране царила обстановка морально-психологического угнетения – недоверие людей друг к другу, доносы, страх ареста и тюрьмы, а также клеймо «враг народа», «бай», «кулак», «националист». В это число в первую очередь попали бывшие члены различных ликвидированных партий и коммунисты, чьими силами соз­давалось советское государство.

С 1928 года начались массовые аресты бывших деятелей Алаш Орды. Это были представители интеллигенции, видные государственные и политические деятели – Алихан Букейхан, Ахмет Байтурсынулы, Миржакып Дулатулы, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин и другие. Волна репрессий коснулась в основном тех, чьи жизни были неразрывно связаны с судьбой Родины. Их биографии, словно страницы летописи, повествующие об этапах развития страны, своеобразные вехи на историческом пути народа. Трагедия заключается в том, что погибли честные, верно служившие своему народу люди, опытные работники из числа партийного и советского руководства, до последнего момента надеявшиеся на справедливость и закон.

Для придания легитимнос­ти проводимым арестам была придумана версия о том, что «национал-фашисты» во главе с занимавшими важные посты Тураром Рыскуловым, Ныгметом Нурмаковым, Узакбаем Кулумбетовым и другими якобы хотели «отделить Казахстан от СССР и отдать его под протекторат Японии, а сами они являются японо-германскими шпионами». В 1937–1938 годах на основе таких обвинений, по сути, был уничтожен весь цвет казахской творческой интеллигенции. Под окраской «враг народа» арестовали Ораза Исаева, Сейткали Мендешова, Саиба Ходжаева, Мухамеджана Тынышпаева, Казмухамеда Кулетова, Ораза Жандосова, Ильяса Жансугурова, Галыма Торжанова и других. Этот список можно продолжать долго, он написан кровью безвинно убиенных людей. А члены их семей, друзья и даже знакомые подвергались гонениям и издевательствам. Никто из этого числа репрессированных никакой антисоветской работы не проводил, никакой шпионской связи с империалистическими и фашистскими государствами не поддерживал, а также не причинял вред народному хозяйству. Наоборот, в свое время они боролись за советскую власть, воспевали победу, не боялись говорить о тяжелом положении крестьянства, его разорении и голоде. Эти люди хотели оказать помощь в устранении недостатков и искривлений в системе, но их действия были расценены иначе. Так, Турар Рыскулов в 1932 году осмелился сказать Сталину правду о бедственном положении родного народа, заявив, что тысячи кочевников погибли голодной смертью, и вся степь усеяна трупами. В 1938 году он был обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян.

За 33 года (с 1920–1953 год) политическому обвинению в республике подверглись свыше 110 тыс. человек, из них более 20–25 тыс. жителей расстреляны. В Казахстане стали организовывать исправительно-трудовые лагеря. В то время на его территории действовало 11 таких учреждений. Самыми крупными из них были «Дальний», «Песчаный», «КарЛаг», «АЛЖИР», «Степной» и «КамышЛаг». Вся республика превратилась в одну большую тюрьму.

Согласно архивным исследованиям российского офицера и историка Олега Мозохина, только за 1937–1938 годы в Казахской ССР были арестованы более 45,5 тыс. человек. За время Сталинского правления в нашу республику депортировали 800 тыс. немцев, 102 тыс. поляков, 19 тыс. корейских семей, 507 тыс. представителей народов Северного Кавказа, а в ходе репрессий в местные лагеря сослано более 5 млн человек. И у всех была общая судьба. В то трудное время казахи сердечно приняли прибывших, оказавшихся на их земле ввиду различных обстоятельств. Они помогали всем переселенцам чем могли.

Такова история переселения более 130 этносов и этнических групп, для которых Казахстан сегодня стал настоящей Родиной. Подтверждением этому является то, что многие представители разных национальностей связали свое будущее с Казах­станом, прочно обосновались в нем и трудятся на благо страны. Уникальность нашей страны заключается именно в этническом многообразии.

Спустя много лет благодаря восстановлению справедливости стали известны имена репрессированных. Все эти люди заслужили всеобщее внимание и почет. Сегодня обвинения сняты с большинства так называемых «неблагонадежных лиц», но, к сожалению, людей уже не вернуть.

14 апреля 1993 года в Казах­стане был принят Закон «О реа­билитации жертв массовых политических репрессий», а 31 мая согласно Указу Президента Казахстана в 1997 году объявлен Днем памяти жертв политичес­ких репрессий.

Люди и сегодня помнят о тех, кто пострадал от тоталитарного режима, вместе скорбят об ушедших. В Таразе в 1994 году установлен памятник Турару Рыскулову перед городским парком культуры и отдыха, который носит его имя. Возвращены народу и имена других репрессированных соотечественников. Они живут в названиях населенных пунктов, школ и улиц. А 31 мая 2000 года в областном центре открыт памятник жертвам политических репрессий и голода, который стал еще одним символом консолидации общества.