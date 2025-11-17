Сегодня на Сурдлимпийских играх спортсмены национальной сборной по лёгкой атлетике выступают в прыжках в длину, прыжках в высоту и в беге на различных дистанциях, сообщает Kazpravda.kz

Казахстанка Фаина Мейрманова одержала победу в прыжках в высоту и установила рекорд игр, показав результат 1.79 м. Серебряным призёром стала нейтральная спортсменка Анна Суравец с результатом 1.76 м, "бронзу" завоевала представительница Словакии Лейа Глонарик, прыгнув на 1.67 м.

Фаина Мейрманова - мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике. В 2024 году на чемпионате мира в Тайбэе (Тайвань) она показала результат 176 см в прыжках в высоту и установила мировой рекорд среди спортсменов до 20 лет. В том же году стала чемпионкой Азиатско-Тихоокеанских игр в прыжках в длину.

Фаине 19 лет, она спортсменка Восточно-Казахстанской области, занимается спортом около семи лет.

Напомним, что в первый день соревнований Сурдлимпийских игр казахстанские дзюдоисты принесли в копилку страны 4 медали: 2 "золота" и 2 "бронзы".