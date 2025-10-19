Факсимиле возвращают голоса истории

История
314
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Крупнейшее собрание факсимильных копий древних манускриптов представил Национальным центром рукописей и редких книг, передает Kazpravda.kz

Фото автора

Деятельность по подготовке и изданию этих точных копий исторических документов является центральным направлением работы этого научного учреждения.

«Факсимиле — это не просто копия, а точное воспроизведение: оно передает текст и графические элементы оригинала с высокой детализацией, включая обложку, орнамент, формат страниц и даже уникальную фактуру старинной бумаги», — так описывает суть проекта директор Национального центра Жандос Болдыков.

Цель проекта — обогащение национального культурно-исторического пространства. В нашу страну методично возвращаются копии исторических рукописей, имеющих прямое отношение к истории Казахстана. Эти документы хранятся в крупнейших мировых архивах во Франции, Великобритании, США, Австрии, Турции, России и других странах. По словам Жандоса Болдыкова, пятьдесят пять факсимильных копий важнейших письменных памятников истории Казахстана уже изданы Центром. В среднем, на создание каждой копии специалисты тратят более месяца.

Этот масштабный проект, охватывающий историю, философию, литературу и религию, вновь вводит в научный оборот утерянные восточные и тюркские труды.

Жандос Болдыков подчеркнул, что эти издания «имеют особое значение для нашей страны». Их создание стало возможным благодаря целенаправленной и системной реставрационной и научно-исследовательской работе. Эти копии служат надежной документальной базой для сохранения историко-культурного наследия и его передачи грядущим поколениям.

Инициатива Центра стимулирует развитие отечественного источниковедения и историографии. В наши дни благодаря этим ценным материалам исследователи Казахстана могут проводить глубокую научную работу с рукописями прямо в Национальном центре, избегая необходимости в дорогостоящих зарубежных командировках. Факсимильные издания также позволяют учёным проводить глубокий научный анализ, сравнивая версии текстов и выявляя тончайшие текстуальные различия.

Среди наиболее значимых памятников, вошедших в это уникальное собрание, выделяются следующие работы:

Ключевым источником по истории казахских ханств признан «Сборник летописей» (Жами‘ ат-Таварих) Кадыргали би Касымулы Джалаири, оригинал которого находится в Санкт-Петербурге. Эпохальным произведением тюркской литературы является «Благодатное знание» (Кутадгу билиг) Юсуфа Баласагуни, написанное в XI веке как свод наставлений о мудрости для правителей и хранящееся в Вене. Духовную культуру тюркских народов XIII–XIV веков отражает «Рассказы о пророках» (Кисас аль-Анбия) Рабгузи, излагающий коранические сюжеты; его копия прибыла из Казани.

Образцом литературы Золотой Орды считается романтическая поэма «Хосров и Ширин» Кутба XIV века, оригинал которой находится в Париже. Глубокое значение для мифологии огузов имеет древний эпос «Книга об Огузе» («Огуз-наме»), оригинал которого также хранится в Париже.

Лирическим шедевром XIV века, демонстрирующим поэтическое мастерство, является «Послание о любви» (Махаббат-наме) Хорезми, оригинал которого хранится в Санкт-Петербурге. Популярный сюжет о пророке Йусуфе представлен в поэтической форме в произведении Хорезми «Повесть о Йусуфе» (Кисса Йусуф), оригинал которого — в Британской национальной библиотеке. Образцом кипчакско-огузского диалекта эпохи Золотой Орды служит «Гулистан на тюркском языке» (Гулистан би-тюрки) Сейфа Сараи XIV века, копия которого была получена из Лейдена, Нидерланды.

Важным историческим документом для изучения Монгольской империи выступает хроника «Книга Чингис-хана» (Дафтар Чингиз-наме), оригинал которой хранится во Франции. Один из наиболее грандиозных трудов средневековой историографии, «Сборник летописей» (Жами‘ ат-Таварих) Рашида ад-Дина начала XIV века, также был скопирован из Парижа. Завершает список значимых трудов «Избранные истории из книги Победы» (Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме), посвященные истории Шейбанидов, оригинал которого находится в Британской национальной библиотеке.

Центр активно использует коллекцию в образовательных целях. Копии, изготовленные по специальным технологиям, демонстрируются иностранным гостям и посетителям на выставках, где даются подробные объяснения содержательной значимости и истории письменности представленных памятников.

#Казахстан #история #факсимиле

