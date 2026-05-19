Название «тенге» напрямую восходит к ордынскому «данг» - Глава государства

Президент,История

Касым-Жомарт Токаев высказался о символичности названия национальной валюты - тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

 «По мнению многих ученых, в золотоордынской нумизматике сейчас делаются важные открытия. Археологами выявлены десятки ранее неизвестных монетных дворов.   По мнению специалистов, в период расцвета в Золотой Орде чеканилось около 28 миллионов серебряных монет.  В настоящее время общее количество монет той эпохи в государственных и частных коллекциях достигает одного миллиона.   Символично, что название национальной валюты Казахстана – тенге – напрямую восходит к ордынскому «данг», вероятно отсюда же произошло слово «деньги», - сказал он на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, это не просто лингвистическое совпадение, а иллюстрация того, что именно Золотая Орда заложила стандарты денежных отношений в нашем обширном регионе.  

 «Империя контролировала северную ветвь Великого Шелкового пути, превратив степь в безопасный транзитный коридор.   Через территорию Улуса Джучи ежегодно проходили тысячи тонн товаров: шелк из Китая, специи из Индии, меха из России, изделия ремесленников из Европы, Ближнего и Среднего Востока», - добавил Президент.  

