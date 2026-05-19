Название «тенге» напрямую восходит к ордынскому «данг» - Глава государства

«По мнению многих ученых, в золотоордынской нумизматике сейчас делаются важные открытия. Археологами выявлены десятки ранее неизвестных монетных дворов. По мнению специалистов, в период расцвета в Золотой Орде чеканилось около 28 миллионов серебряных монет. В настоящее время общее количество монет той эпохи в государственных и частных коллекциях достигает одного миллиона. Символично, что название национальной валюты Казахстана – тенге – напрямую восходит к ордынскому «данг», вероятно отсюда же произошло слово «деньги», - сказал он на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, это не просто лингвистическое совпадение, а иллюстрация того, что именно Золотая Орда заложила стандарты денежных отношений в нашем обширном регионе.